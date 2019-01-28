Когда крупные корпорации слышат маленького человека – это уже можно назвать чудом.

Эта история началась с одной находки: 5-летний Пэтч Хьорти, гуляя с мамой, заметил на обочине оторванный шильдик Ford и решил забрать его домой…

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Дети способны видеть ценность в вещах, которые ничего не значат для взрослых. Так, заметив на дороге возле своего дома в Коннектикуте фирменный голубой овал, Пэтч Хьорти увидел в нем сувенир, клад, с которого началась его коллекция автомобильных артефактов и интересная история.

Фото: пятилетний Пэтч Хьорти ведет активную переписку с автопроизводителями / Lindsay Hayes Hurty / Popularmechanics

Получив свой первый артефакт, Пэтч решил собрать шильдики всех автомобильных марок. Включая и те, которых сегодня уже не существует! Заручившись маминой помощью, он написал более 50 писем различным автопроизводителям. К каждому письму Пэтч добавил рисунок модели, которая ему больше всего нравится, а также пенни, чтобы покрыть расходы на то, что производитель пришлет ему в ответ.

Неожиданно, многие автопроизводители прислали мальчику ответы с приятными сюрпризами. Среди самых крутых сувениров, полученных Пэтчем – дизайнерский эскиз нового Lincoln Continental, а британская компания Bentley прислала малому колпачок колесного диска с логотипом марки.

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