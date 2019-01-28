Коли великі корпорації чують маленьку людину – це вже можна назвати дивом.

Ця історія почалась з однієї знахідки: 5-річний Петч Хьорті, гуляючи з мамою, помітив на узбіччі відірваний шильдик Ford і вирішив забрати його додому…

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Діти здатні бачити цінність у речах, які анічогісінько не значать для дорослих. Так, помітивши на дорозі біля свого будинку у Коннектикуті фірмовий блакитний овал, Петч Хьорті побачив у ньому сувенір, скарб, з якого почалась його колекція автомобільних артефактів і цікава історія.

Фото: п’ятирічний Петч Хьорті веде активне листування з автовиробниками / Lindsay Hayes Hurty/Popularmechanics

Здобувши свій перший артефакт, Петч вирішив зібрати шильдики геть усіх автомобільних марок. Включаючи й ті, яких сьогодні вже не існує! Заручившись маминою допомогою, він написав більше 50 листів різним автовиробникам. До кожного листа Петч додав малюнок моделі, яка йому найбільше до вподоби, а також пенні, аби покрити витрати на те, що виробник надішле йому у відповідь.

Несподівано, чимало автовиробників надіслали хлопчику відповіді з приємними сюрпризами. Серед найкрутіших сувенірів, отриманих Петчем – дизайнерський ескіз нового Lincoln Continental, а британська компанія Bentley надіслала малому ковпачок колісного диска з логотипом марки.

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