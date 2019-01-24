Внаслідок аварії автомобіль опинився у замерзлій водоймі догори дном і з розбитими шибками. Дивом матері вдалось визволити дитину з крижаного полону.

Ешлі Холланд з Канади отримала прізвисько “супер-мама”, після того, як однією рукою витягла свою чотирирічну доньку з машини, що опинилась під водою.

Жінка їхала на святкування дня народження разом з донькою Мейсі, коли її Toyota Corolla потрапила на чорний лід і втратила керування. У результаті автівка кілька разів перекинулась, злетівши з дороги, і провалилась під кригу на озері. У воді машина знаходилась догори дном, до того ж одне з вікон було розбито.

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“Коли трапляється щось подібне, спрацьовує батьківський інстинкт. І ти просто робиш усе, аби врятувати свою дитину”, – сказала Ешлі в ефірі радіостанції CBC пізніше.

Ешлі вдалось відстібнути пасок безпеки раніше, ніж вода повністю заповнила салон машини. У цей час донька, що знаходилась у дитячому кріслі на задньому сидінні, перелякано плакала, примовляючи, що “зараз помре”. Матері вдалось відстібнути один з пасків, що тримали дитяче крісло і витягти дитину з машини. Далі, тримаючи малу на одній руці над водою, вона вибралась з озера.



Фото: Ешлы Холланд з донькою Мейсі / CBC.ca

“Я дуже боялась, що Мейсі отримає гіпотермію (переохолодження), тож тримала її над водою”, – повідала Холланд, додавши, що пізніше звернула увагу на те, що Мейсі якимось дивним чином навіть волосся не намочила у крижаній воді.

Обох потерпілих помітили з проїжджаючих повз автомобілів і швидко надали їм першу необхідну допомогу – дали сухі теплі речі і доправили у лікарню. На щастя Мейсі та Ешлі не отримали серйозних травм під час аварії і того ж дня були виписані з лікарні.

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