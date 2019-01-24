В результате аварии автомобиль оказался в замерзшей водоеме вверх дном и с разбитыми стеклами. Чудом матери удалось вызволить ребенка из ледяного плена.

Эшли Холланд из Канады получила прозвище "супер-мама", после того, как одной рукой вытащила свою четырехлетнюю дочь из машины, которая оказалась под водой.

Женщина ехала на празднование дня рождения вместе с дочкой Мэйси, когда ее Toyota Corolla попала на черный лед и потеряла управление. В результате автомобиль несколько раз перевернулся, взлетев с дороги, и провалился под лед на озере. В воде машина находилась вверх дном, причем одно из окон было разбито.

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"Когда случается нечто подобное, срабатывает родительский инстинкт. И ты просто делаешь все, чтобы спасти своего ребенка", – сказала Эшли в эфире радиостанции CBC позже.

Эшли удалось отстегнуть ремень безопасности раньше, чем вода полностью заполнила салон машины. В это время дочь, которая находилась в детском кресле на заднем сидении, испуганно плакала, приговаривая, что "сейчас умрет". Матери удалось отстегнуть один из поясов, которые держали детское кресло и извлечь ребенка из машины. Далее, держа малышку на одной руке над водой, она выбралась из озера.

Фото: Ешлы Холланд с дочкой Мэйси / CBC.ca

"Я очень боялась, что Мэйси получит гипотермию (переохлаждение), поэтому держала ее над водой", – поведала Холланд, добавив, что позже обратила внимание на то, что Мэйси странным образом даже волосы не намочила в ледяной воде.

Обеих пострадавших заметили с проезжающих мимо автомобилей и быстро оказали им первую необходимую помощь – дали сухие теплые вещи и доставили в больницу. К счастью Мэйси и Эшли не получили серьезных травм во время аварии и в тот же день были выписаны из больницы.

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