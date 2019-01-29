Проект Lotus Omega задуманий, як конкурент Aston Martin Valkyrie.

Виробник спорткарів Lotus та інженерна компанія Williams Advanced Engineering оголосили про початок стратегічного партнерства, у результаті якого на світ має народитись новий електричний гіперкар.

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За інформацією британських ЗМІ, Williams поділитися своїм досвідом у створенні елеткромобілей та надасть акумулятори для Lotus Omega. Очікується, що цей гіперкар отримає мінімум пару електромоторів та тягову батарею з запасом ходу не менше 400 кілометрів і підтримкою швидкої зарядки.

Фото: концепт електричної модульної платформи Williams / Williams

Керуючий директор Williams Крейг Вілсон заявив, що компанія активно розвиває силові агрегати нового покоління, використовуючи свій багаторічний досвід у Формулі 1. Видання Autocar повідомляє, що проект Omega ще як мінімум два роки не вийде за стіни лабораторій Williams та Lotus.

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