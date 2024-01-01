Lotus представил невероятный концепт Theory 1

К сожалению, шансы на то, что Theory 1 будет запущен в производство, небольшие или вообще отсутствуют – это лишь визуализация видения следующих технологий и инноваций, которые Lotus хочет применить во всех будущих продуктах.

Он закладывает основу для "Теории лотоса", новый духом дизайна компании, и сосредоточен на трех основных направлениях: цифровом, естественном и аналоговом.

Также интересно украинский дизайнер показал собственный концепт-кар Leleka

Theory 1 может адаптироваться к потребностям водителя, чтобы способствовать "максимальному опыту вождения". Он также оснащен оригинальными дверями, центральным сиденьем и 986 “лошадками” при массе всего 1600 кг. Внутри есть новая собственная "система водителя" под названием LotusWear, которая может погрузить каждого пассажира в персонализированный опыт.

Система использует недавно разработанный "адаптивный мягкий и легкий роботизированный текстильный материал", который позволяет автомобилю общаться с водителем и пассажирами через надувные капсулы на сиденьях и руле для тонких подсказок с помощью персонализированной тактильной обратной связи. Инновация LotusWear была разработана совместно с MotorSkins, специализированным стартапом, который разрабатывает текстильную переносную робототехнику для повседневного использования, и это первый раз, когда их идеи были применены в автомобильной промышленности.

Напечатанные на 3D-принтере подголовники с решетчатой структурой изготовлены в партнерстве с глобальной компанией по технологиям 3D-печати Carbon. Часть подголовника фактически интегрирована с аудиосистемой, разработанной в сотрудничестве с KEF. И последнее, но не менее важное, это LotusWear Technology Line, "полоса" внутри и снаружи автомобиля, которая включает в себя технологию OLED и 360-градусный набор датчиков для автономного вождения компании.

Последний имеет автономные возможности 4-го уровня благодаря четырем развернутым LiDAR, шести HD-камерам и сочетанию миллиметровых радаров дальнего и короткого действия.

Кстати исследователи нашли способ "хакнуть" радары в автомобиле

Что касается технических характеристик, Lotus Theory 1 обут шины Pirelli P Zero Elect, получил максимальную мощность 1000 л.с. (986 л.с.) с запланированной максимальной скоростью 320 км/ч и запасом хода 402 км или 250 миль WLPT через аккумулятор емкостью 70 кВт/ч.

Конечно, концепт-кар EV также сосредотачивается на легкости и экологичности – это переработанное стекло, структура кузова из целлюлозного композита и поликарбоната, а также шасси из переработанного углеродного волокна. Все это необходимо для достижения веса менее 1600 кг, что позволяет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды.