Lotus представив неймовірний концепт Theory 1

На жаль, шанси на те, що Theory 1 буде запущено у виробництво, невеликі або взагалі відсутні – це лише візуалізація бачення наступних технологій та інновацій, які Lotus хоче застосувати в усіх майбутніх продуктах.

Він закладає основу для «Теорії лотоса», новим духом дизайну компанії, зосереджений на трьох основних напрямках: цифровому, природному та аналоговому.

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Theory 1 може адаптуватися до потреб водія, щоб сприяти «максимальному досвіду водіння». Він також оснащений оригінальними дверима, центральним сидінням та 986 “конячками” при масі всього 1600 кг. Усередині є нова власна «система водія» під назвою LotusWear, яка може занурити кожного пасажира у персоналізований досвід.

Система використовує нещодавно розроблений «адаптивний м’який і легкий роботизований текстильний матеріал», який дозволяє автомобілю спілкуватися з водієм і пасажирами через надувні капсули на сидіннях і кермі для тонких підказок за допомогою персоналізованого тактильного зворотного зв’язку. Інновація LotusWear була розроблена спільно з MotorSkins, спеціалізованим стартапом, який розробляє текстильну переносну робототехніку для повсякденного використання, і це перший раз, коли їхні ідеї були застосовані в автомобільній промисловості.

Надруковані на 3D-принтері підголівники з решітчастою структурою виготовлені у партнерстві з глобальною компанією з технологій 3D-друку Carbon. Частина підголівника фактично інтегрована з аудіосистемою, розробленою у співпраці з KEF. І останнє, але не менш важливе, це LotusWear Technology Line, «смуга» всередині та зовні автомобіля, яка включає в себе технологію OLED і 360-градусний набір датчиків для автономного водіння компанії.

Останній має автономні можливості 4-го рівня завдяки чотирьом розгортаним LiDAR, шести HD-камерам і поєднанню міліметрових радарів дальньої та короткої дії.

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Що стосується технічних характеристик, Lotus Theory 1 має шини Pirelli P Zero Elect, максимальну потужність 1000 к.с. (986 к.с.) із запланованою максимальною швидкістю 320 км/год (199 миль/год) і запасом ходу 402 км або 250 миль WLPT через акумулятор ємністю 70 кВт/год.

Звичайно, концепт-кар EV також зосереджується на легкості та екологічності – це перероблене скло, структура кузова з целюлозного композиту та полікарбонату, а також шасі з переробленого вуглецевого волокна. Все це необхідно для досягнення ваги менше 1600 кг, що дозволяє розганятися до 100 км/год менш ніж за 2,5 секунди.