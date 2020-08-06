И без того коротенький "нос" внедорожника еще больше укоротили, а крышу наоборот – нарастили.

Похоже, владелец старенького отечественного внедорожника поставил себе цель избавиться от всех его недостатков и превратить в настоящий вездеход. Работа проведена очень масштабная.

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Родной 1,2-литровый 40-сильный двигатель МеМЗ-969А был заменен на дизельный мотор от Volkswagen Golf. От немецкого автомобиля ЛуАЗа досталось немало компонентов, включая рулевую рейку и дисковые тормоза на всех колесах, передние фары и тому подобное.

Подвеска была поднята на 40 мм, а переднюю часть кузова укоротили на 100 мм, чтобы уменьшить передний свес. Для этого пришлось перенести радиатор вверх, поэтому на капоте появился огромный воздухозаборник. Крышу машины нарастили панелями от Mercedes-Benz Sprinter.

На стальном силовом бампере спереди размещена 5,6-тонная лебедка, а заднего бампера нет совсем, зато корму украшают два полноразмерных запасных колеса и фаркоп.

Фото: ЛуАЗ-969М с внедорожной подготовкой / Caracoom

ЛуАЗ-радикал также может похвастаться хромированной выхлопной трубой, выведенной вертикально за водительской дверкой, веткорезами, печкой от Volkswagen Golf, сиденьями от Daewoo Lanos, шноркелем, лестницой на крышу, дополнительным освещением по кругу, гидравлическим ручником, блокировкой заднего дифференциала и 14-дюймовыми колесами с внедорожными шинами.

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