І без того коротенький "ніс" позашляховика ще більше вкоротили, а дах навпаки – наростили.

Схоже, власник старенького вітчизняного позашляховика поставив собі за мету позбутися усіх його недоліків та перетворити на справжній всюдихід. Робота проведена надзвичайно масштабна.

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Рідний 1,2-літровий 40-сильний двигун МеМЗ-969А був замінений на дизельний мотор від Volkswagen Golf. Від німецького автомобіля ЛуАЗу дісталось чимало компонентів, включаючи рульову рейку і дискові гальма на всіх колесах, передні фари тощо.

Підвіска була піднята на 40 мм, а передню частину кузова вкоротили на 100 мм, щоб зменшити передній звис. Для цього довелося перенести радіатор вгору, тому на капоті з'явився величезний повітрозабірник. Дах машини наростили панелями від Mercedes-Benz Sprinter.

На сталевому силовому бампері спереду розміщена 5,6-тонна лебідка, а заднього бампера немає зовсім, натомість корму прикрашають два повнорозмірних запасних колеса та фаркоп.

Фото: ЛуАЗ-969М з позашляховою підготовкою / Caracoom

ЛуАЗ-радикал також може похвалитись хромованою вихлопною трубою, виведеною вертикально за водійською дверкою, гілкорізами, грубкою від Volkswagen Golf, сидіннями від Daewoo Lanos, шноркелем, драбиною на дах, додатковим освітленням по колу, гідравлічним ручником, блокуванням заднього диференціала та 14-дюймовими колесами з позашляховими шинами.

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