В Европе объявили победителя конкурса "Автомобиль года 2020", им стал хэтчбек Peugeot 208. Мировой конкурс еще продолжается.
Кроме конкурса в Европе, который прошел в Женеве, существуют и другие.
Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі
Скоро назовут и лучшее авто планеты по версии World Car Awards.
В начале марта жюри из 86 автомобильных журналистов отобрало автомобили, которые вышли в финал конкурса:
Претенденты на лучшее городское авто планеты:
- Volkswagen T-Cross
- электрические Mini и Kia Soul.
На титул лучшее роскошное авто претендуют:
- Mercedes Benz EQC,
- Porsche 911,
- Porsche Taycan.
На звание "Лучший спортивный автомобиль" претендуют:
- Porsche Taycan,
- Porsche 718 Spyder,
- Porsche 911.
За лучший дизайн могут наградить:
- Mazda3,
- Peugeot 208,
- Taycan.
Среди претендентов на главную награду:
- Mazda3,
- Mazda CX-30,
- Kia Telluride.
Церемония награждения конкурса World Car Awards состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля 2020 года.
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Как выглядят все номинанты на лучшее авто – смотрите в видео программы "Авто 24"