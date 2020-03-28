В Европе объявили победителя конкурса "Автомобиль года 2020", им стал хэтчбек Peugeot 208. Мировой конкурс еще продолжается.

Кроме конкурса в Европе, который прошел в Женеве, существуют и другие.

Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі

Скоро назовут и лучшее авто планеты по версии World Car Awards.

В начале марта жюри из 86 автомобильных журналистов отобрало автомобили, которые вышли в финал конкурса:

Претенденты на лучшее городское авто планеты:

  • Volkswagen T-Cross
  • электрические Mini и Kia Soul.

На титул лучшее роскошное авто претендуют:

  • Mercedes Benz EQC,
  • Porsche 911,
  • Porsche Taycan.

На звание "Лучший спортивный автомобиль" претендуют:

  • Porsche Taycan,
  • Porsche 718 Spyder,
  • Porsche 911.

За лучший дизайн могут наградить:

  • Mazda3,
  • Peugeot 208,
  • Taycan.

Среди претендентов на главную награду:

  • Mazda3,
  • Mazda CX-30,
  • Kia Telluride.

Церемония награждения конкурса World Car Awards состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля 2020 года.

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Авто за 20 евро в месяц: Citroën представил мини-электромобиль Ami.

Volkswagen T-Roс – компактный кроссовер с откидным верхом.

Как выглядят все номинанты на лучшее авто – смотрите в видео программы "Авто 24"

Напомним, какое авто лучше – свежопригнанное или с пробегом по Украине.