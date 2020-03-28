В Европе объявили победителя конкурса "Автомобиль года 2020", им стал хэтчбек Peugeot 208. Мировой конкурс еще продолжается.

Кроме конкурса в Европе, который прошел в Женеве, существуют и другие.

Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі

Скоро назовут и лучшее авто планеты по версии World Car Awards.

В начале марта жюри из 86 автомобильных журналистов отобрало автомобили, которые вышли в финал конкурса:

Претенденты на лучшее городское авто планеты:

Volkswagen T-Cross

электрические Mini и Kia Soul.

На титул лучшее роскошное авто претендуют:

Mercedes Benz EQC,

Porsche 911,

Porsche Taycan.

На звание "Лучший спортивный автомобиль" претендуют:

Porsche Taycan,

Porsche 718 Spyder,

Porsche 911.

За лучший дизайн могут наградить:

Mazda3,

Peugeot 208,

Taycan.

Среди претендентов на главную награду:

Mazda3,

Mazda CX-30,

Kia Telluride.

Церемония награждения конкурса World Car Awards состоится на Международном автосалоне в Нью-Йорке 8 апреля 2020 года.

Читайте также Новозеландское подразделение Suzuki превращает Jimny в миниатюрные пикапы

Также в выпуске Авто24:

Авто за 20 евро в месяц: Citroën представил мини-электромобиль Ami.

Volkswagen T-Roс – компактный кроссовер с откидным верхом.

Как выглядят все номинанты на лучшее авто – смотрите в видео программы "Авто 24"