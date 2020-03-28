В Європі оголосили переможця конкурсу "Авто року 2020", ним став хетчбек Peugeot 208. Світовий конкурс ще траває.
Окрім конкурсу в Європі, який пройшов в Женеві, існують й інші.
Peugeot 208 стало кращим авто року в Європі
Незабаром назвуть і найкраще авто планети за версією World Car Awards.
На початку березня журі з 86 автомобільних журналістів відібрало автомобілі, що вийшли до фіналу конкурсу:
Претенденти на краще міське авто планети:
- Volkswagen T-Cross
- електричні Mini і Kia Soul.
На титул краще розкішне авто претендують:
- Mercedes Benz EQC,
- Porsche 911,
- Porsche Taycan.
На звання "Кращий спортивний автомобіль" претендують:
- Porsche Taycan,
- Porsche 718 Spyder,
- Porsche 911.
За кращий дизайн можуть нагородити:
- Mazda3,
- Peugeot 208,
- Taycan.
Cеред претендентів на головну нагороду:
- Mazda3,
- Mazda CX-30,
- Kia Telluride.
Церемонія нагородження конкурсу World Car Awards відбудеться на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку 8 квітня 2020 року.
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