Фіналісти World Car Awards були оголошені 5 березня 2020 року.

Журі з 86 відомих міжнародних автомобільних журналістів відібрало фіналістів таємним голосуванням.

Фіналісти World Car Awards:

Всесвітній автомобіль року

  • Kia Telluride
  • Mazda CX-30
  • Mazda3

Краще міське авто

  • Kia Soul EV
  • Mini Electric
  • Volkswagen T-Cross

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Кращий розкішний автомобіль

  • Mercedes Benz EQC
  • Porsche 911
  • Porsche Taycan

Кращий спортивний автомобіль

  • Porsche 718 Spyder / Cayman GT4
  • Porsche 911
  • Porsche Taycan

Кращий дизайн року

  • Mazda3
  • Peugeot 208
  • Porsche Taycan


Церемонія нагородження конкурсу World Car Awards відбудеться на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку 8 квітня 2020 року.

Нагадаємо, що кращим автомобілем Європи став Peugeot 208.