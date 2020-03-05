Фіналісти World Car Awards були оголошені 5 березня 2020 року.
Журі з 86 відомих міжнародних автомобільних журналістів відібрало фіналістів таємним голосуванням.
Фіналісти World Car Awards:
Всесвітній автомобіль року
- Kia Telluride
- Mazda CX-30
- Mazda3
Краще міське авто
- Kia Soul EV
- Mini Electric
- Volkswagen T-Cross
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Кращий розкішний автомобіль
- Mercedes Benz EQC
- Porsche 911
- Porsche Taycan
Кращий спортивний автомобіль
- Porsche 718 Spyder / Cayman GT4
- Porsche 911
- Porsche Taycan
Кращий дизайн року
- Mazda3
- Peugeot 208
- Porsche Taycan
Церемонія нагородження конкурсу World Car Awards відбудеться на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку 8 квітня 2020 року.
Нагадаємо, що кращим автомобілем Європи став Peugeot 208.