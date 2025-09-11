Lucid готовит недорогой электрокроссовер и будет собирать его в Саудовской Аравии

Линейка бренда Lucid сейчас состоит из роскошного внедорожника Gravity и не менее впечатляющего седана Air. Однако теперь компания может сосредоточить свои усилия на создании более доступных моделей, которые будут доступны широким слоям населения. Как пишет Carscoops, Lucid уже подтвердила, что разрабатывает внедорожник стоимостью до 50 000 долларов, и теперь заявила, что новая среднеразмерная платформа также породит еще две модели, включая более прочный внедорожник, вдохновленный концепцией Gravity X.

Около года назад автопроизводитель показал на тизере свою третью модель. Внедорожник, который потенциально может назвать Earth, будет иметь знакомые дизайнерские решения Lucid, но будет заметно меньше Gravity. Недавно, выступая на Мюнхенском автосалоне, временный исполнительный директор Lucid Марк Винтерофф рассказал, что концепт Gravity X определит внешний вид одного из будущих среднеразмерных автомобилей компании.

Появление серийной модели придется подождать довольно долго, поскольку Lucid планирует начать производство своего электрического внедорожника до конца года. Тем не менее в разговоре с Car and Driver Винтерофф подтвердил, что Lucid нуждается в дополнительном финансировании, чтобы это произошло. В случае положительного сценария, компания сможет увеличить производство и, вероятно, сможет запустить внедорожную версию в начале 2027 года.

Кроме этих двух внедорожников, впоследствии дебютирует третья модель, о которой пока ничего неизвестно. Глава Lucid подтвердил, что она появится в 2028 году и точно не будет седаном. Ожидается, что все три автомобиля будут производиться на заводе Lucid AMP-2 в Саудовской Аравии. Старший вице-президент Lucid по дизайну и бренду Дерек Дженкинс сказал CarBuzz, что бренд хочет позаимствовать технологии из своих дорогих моделей и сделать их более доступными.

“Сейчас мы работаем над нашей программой среднеразмерных автомобилей, и, конечно, это будут компактные, легкие автомобили с особым акцентом на аэродинамику, эффективность и пространство. Вся идея заключается в том, чтобы взять нашу технологию и охватить более широкий круг потребителей и ускорить этот переход”, – сказал он.