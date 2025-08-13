Lucid планирует выход на рынок внедорожников

Производитель флагманских электромобилей использует Неделю автомобилей в Монтерее, чтобы представить новый концепт, основанный на Gravity Grand Touring. Как пишет Carscoops, компания пока не разглашает много деталей, но намекнула, что это внедорожная модель.

Lucid опубликовала несколько тизерных изображений, на которых видно дно массивные боковые пороги и глянцевые черные колеса, а также багажник на крыше с интегрированными дополнительными фарами. Загадочный концепт будет представлен 14 августа, а публике его продемонстрируют на выставке Pebble Beach Concours d'Elegance 17 августа.

Известно, что шоукар будет основан на Lucid Gravity Grand Touring, который стоит от 94 900 долларов и оснащен системой полного привода с двумя двигателями мощностью 617 кВт (840 л.с.). Она позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды и проезжать до 724 км на одном заряде.

Автомобиль имеет электропривод двери багажника, 20-дюймовые колеса впереди и 21-дюймовые сзади, сиденья с обивкой PurLuxe и подогревом, 34-дюймоий экран, что служит цифровой панелью приборов и дисплеем мультимедиа, а также отдельный 12,6-дюймовый экран под ним. Среди других удобств – аудиосистема с десятью динамиками, беспроводное зарядное устройство для смартфона и система фонового освещения.