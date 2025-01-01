Водители Lucid Air вскоре станут пассажирами в собственных автомобилях

Как отмечает Carscoops, набор передовых систем помощи водителю Lucid получает серьезное обновление, включая системы помощи водителю без использования рук и помощь при смене полосы движения. Это означает, что владельцы смогут передать руль непосредственно компьютеру, чтобы управлять одним из самых быстрых автомобилей в мире.

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Технологии будут внедрены через беспроводное обновление программного обеспечения уже 30 июля для всех моделей Lucid Air, оснащенных пакетом DreamDrive Pro. Эта система использует LiDAR, радар, камеры видимого света, камеры кругового обзора и ультразвуковые датчики, чтобы немного упростить управление.

Lucid утверждает, что водители смогут использовать функцию управления без использования рук на совместимых разделенных автомагистралях. Однако, компания не уточнила, что именно делает разделенную автомагистраль “совместимой” для использования с этой системой. Новые функции будут внедрены в Lucid Gravity позже в этом году.

Другие автопроизводители, в частности, Ford, General Motors и Mercedes-Benz уже ввели режимы управления без использования рук для своих собственных систем помощи водителю. Функция изменения полосы без использования рук водителя также становится все более распространенной. В случае с Lucid Air водителю просто нужно включить сигнал поворота, прежде чем автомобиль сам определит, безопасно ли менять полосу движения.

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Если так, автомобиль плавно переедет на следующую полосу. Получается, что владельцы Lucid Air, которые не выбрали систему DreamDrive Pro, теперь могут пожалеть о своем решении. В отличие от полностью автономной системы Tesla, которая недавно стоила более 8000 долларов, система Lucid имеет относительно хорошее соотношение цены и качества всего за 2500 долларов.