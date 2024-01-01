Владельцы Lucid разочарованы своими автомобилями

Покупка модели от нового автопроизводителя может казаться шагом в будущее, однако иногда опыт владения от нового авто затмевает его лучшие характеристики. Как пишет Carscoops, именно такая судьба постигла владельца Lucid Air Pure AWD.

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Он поделился своей историей на Reddit, где отметил, что взял авто в аренду в 2023 году, но сейчас планирует сменить его на модель от Acura. “Когда вы покупаете Lucid, вы получаете не просто стильный, приятный в управлении электромобиль – вы покупаете реальный опыт. И, к сожалению, этот опыт был... неутешительным”, – отметил автор сообщения.

Он рассказал, что автомобиль провел в сервисном дилерском центре около двух из 12 месяцев владения. Среди зарегистрированных проблем – неисправные стеклоподъемники, заклиненное переднее сиденье, гудение динамиков, проблемы с отделкой салона и проблемы с подключением телефона к мультимедиа.

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Владелец описывает компанию Lucid, как “полностью растерянную” и отметил, что различные ее отделы не общаются между собой. Согласно публикации, один сотрудник Lucid сказал ему, что расторжение соглашения об аренде возможно, тогда как другой настаивал, что это не так. После запроса о выкупе контракта по аренде, с владельцем связались – по иронии судьбы – не с ответами, а с рекламным предложением еще одного Lucid.

Кроме того, после того, как соглашение об аренде было расторгнуто, как отмечает автор, ни один из работников компании даже не поинтересовался причиной такого решения. Несмотря на это, он описал автомобиль как “замечательный” и добавил, что им “приятно управлять”, но все же решил заменить его на Acura ZDX.