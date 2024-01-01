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Власники Lucid розчаровані своїми автомобілями

Власник Lucid розповів у власних соціальних мережах, чому він відмовляється від бренду на користь Acura. Він зазначив, що автомобіль дарує чудові враження від водіння, тоді як досвід обслуговування та володіння не задовольняє очікування.
Власники Lucid розgповів, що розчарований компанією - Auto24

ФОТО: Lucid|

Lucid Air

Данило Северенчук
logo6 травня, 10:00
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Купівля моделі від нового автовиробника може здаватись кроком у майбутнє, проте інколи досвід володіння від нового авто затьмарює його найкращі характеристики. Як пише Carscoops, саме така доля спіткала власника Lucid Air Pure AWD.

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Він поділився своєю історією на Reddit, де зазначив, що взяв авто в оренду у 2023 році, але зараз планує змінити його на модель від Acura. “Коли ви купуєте Lucid, ви отримуєте не просто стильний, приємний в управлінні електромобіль – ви купуєте реальний досвід. І, на жаль, цей досвід був… невтішним”, – зазначив автор допису.

Він розповів, що автівка провела в сервісному дилерському центрі близько двох з 12 місяців володіння. Серед зареєстрованих проблем – несправні склопідйомники, заклинене переднє сидіння, гудіння динаміків, проблеми з оздобленням салону та проблеми з підключенням телефону до мультимедіа.

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Власник описує компанію Lucid, як “повністю розгублену” й зазначив, що різні її відділи не спілкуються між собою. Згідно з публікацією, один співробітник Lucid сказав йому, що розірвання угоди про оренду можливе, тоді як інший наполягав, що це не так. Після запиту про викуп контракту з оренди, з власником зв'язалися – за іронією долі – не з відповідями, а з рекламною пропозицією ще одного Lucid.

Крім того, після того, як угоду про оренду було розірвано, як зазначає автор, жоден з працівників компанії навіть не поцікавився причиною такого рішення. Попри це, він описав автомобіль як “чудовий” й додав, що ним “приємно керувати”, але все ж вирішив замінити його на Acura ZDX.

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