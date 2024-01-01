Власники Lucid розчаровані своїми автомобілями

Купівля моделі від нового автовиробника може здаватись кроком у майбутнє, проте інколи досвід володіння від нового авто затьмарює його найкращі характеристики. Як пише Carscoops, саме така доля спіткала власника Lucid Air Pure AWD.

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Він поділився своєю історією на Reddit, де зазначив, що взяв авто в оренду у 2023 році, але зараз планує змінити його на модель від Acura. “Коли ви купуєте Lucid, ви отримуєте не просто стильний, приємний в управлінні електромобіль – ви купуєте реальний досвід. І, на жаль, цей досвід був… невтішним”, – зазначив автор допису.

Він розповів, що автівка провела в сервісному дилерському центрі близько двох з 12 місяців володіння. Серед зареєстрованих проблем – несправні склопідйомники, заклинене переднє сидіння, гудіння динаміків, проблеми з оздобленням салону та проблеми з підключенням телефону до мультимедіа.

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Власник описує компанію Lucid, як “повністю розгублену” й зазначив, що різні її відділи не спілкуються між собою. Згідно з публікацією, один співробітник Lucid сказав йому, що розірвання угоди про оренду можливе, тоді як інший наполягав, що це не так. Після запиту про викуп контракту з оренди, з власником зв'язалися – за іронією долі – не з відповідями, а з рекламною пропозицією ще одного Lucid.

Крім того, після того, як угоду про оренду було розірвано, як зазначає автор, жоден з працівників компанії навіть не поцікавився причиною такого рішення. Попри це, він описав автомобіль як “чудовий” й додав, що ним “приємно керувати”, але все ж вирішив замінити його на Acura ZDX.