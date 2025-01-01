Водії Lucid Air незабаром стануть пасажирами у власних автомобілях

Як зазначає Carscoops, набір передових систем допомоги водієві Lucid отримує серйозне оновлення, включаючи системи допомоги водієві без використання рук та допомогу при зміні смуги руху. Це означає, що власники зможуть передати кермо безпосередньо комп’ютеру, щоб керувати одним із найшвидших автомобілів у світі.

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Технології будуть впроваджені через бездротове оновлення програмного забезпечення вже 30 липня для всіх моделей Lucid Air, оснащених пакетом DreamDrive Pro. Ця система використовує LiDAR, радар, камери видимого світла, камери кругового огляду та ультразвукові датчики, щоб трохи спростити керування.

Lucid стверджує, що водії зможуть використовувати функцію керування без використання рук на сумісних розділених автомагістралях. Однак, компанія не уточнила, що саме робить розділену автомагістраль “сумісною” для використання з цією системою. Нові функції будуть впроваджені в Lucid Gravity пізніше цього року.

Інші автовиробники, зокрема, Ford, General Motors та Mercedes-Benz вже запровадили режими керування без використання рук для своїх власних систем допомоги водієві. Функція зміни смуги без використання рук водія також стає все більш поширеною. У випадку з Lucid Air водієві просто потрібно ввімкнути сигнал повороту, перш ніж автомобіль сам визначить, чи безпечно змінювати смугу руху.

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Якщо так, автомобіль плавно переїде на наступну смугу. Виходить, що власники Lucid Air, які не обрали систему DreamDrive Pro, тепер можуть пошкодувати про своє рішення. На відміну від повністю автономної системи Tesla, яка нещодавно коштувала понад 8000 доларів, система Lucid має відносно хороше співвідношення ціни та якості всього за 2500 доларів.