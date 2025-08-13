Lucid планує вихід на ринок позашляховиків

Виробник флагманських електромобілів використає Тиждень автомобілів у Монтереї, щоб представити новий концепт, заснований на Gravity Grand Touring. Як пише Carscoops, компанія поки що не розголошує багато деталей, але натякнула, що це позашляхова модель.

Lucid опублікувала декілька тизерних зображень, на яких видно дно масивні бічні пороги та глянцеві чорні колеса, а також багажник на даху з інтегрованими додатковими фарами. Загадковий концепт буде представлений 14 серпня, а публіці його продемонструють на виставці Pebble Beach Concours d'Elegance 17 серпня.

Відомо, що шоукар буде заснований на Lucid Gravity Grand Touring, котрий коштує від 94 900 доларів і оснащений системою повного приводу з двома двигунами потужністю 617 кВт (840 к.с.). Вона дозволяє моделі розганятися від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди та проїжджати до 724 км на одному заряді.

Автівка має електропривід дверей багажника, 20-дюймові колеса попереду та 21-дюймові позаду, сидіння з оббивкою PurLuxe та підігрівом, 34-дюймоий екран, що служить цифровою панеллю приладів та дисплеєм мультимедіа, а також окремий 12,6-дюймовий екран під ним. Серед інших зручностей – аудіосистема з десятьма динаміками, бездротовий зарядний пристрій для смартфона та система фонового освітлення.