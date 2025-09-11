Lucid готує недорогий електрокросовер й збиратиме його в Саудівській Аравії

Лінійка бренду Lucid наразі складається з розкішного позашляховика Gravity та не менш вражаючого седана Air. Однак тепер компанія може зосередити свої зусилля на створенні більш доступних моделей, які будуть доступними широким верствам населення. Як пише Carscoops, Lucid вже підтвердила, що розробляє позашляховик вартістю до 50 000 доларів, і тепер заявила, що нова середньорозмірна платформа також породить ще дві моделі, включаючи більш міцний позашляховик, натхненний концепцією Gravity X.

Читайте також: Lucid планує вихід на ринок позашляховиків

Близько року тому автовиробник показав на тизері свою третю модель. Позашляховик, який потенційно може назвати Earth, матиме знайомі дизайнерські рішення Lucid, але буде помітно меншим за Gravity. Нещодавно, виступаючи на Мюнхенському автосалоні, тимчасовий виконавчий директор Lucid Марк Вінтерофф розповів, що концепт Gravity X визначить зовнішній вигляд одного з майбутніх середньорозмірних автомобілів компанії.

Появу серійної моделі доведеться почекати досить довго, оскільки Lucid планує розпочати виробництво свого електричного позашляховика до кінця року. Проте, в розмові з Car and Driver Вінтерофф підтвердив, що Lucid потребує додаткового фінансування, щоб це сталося. В разі позитивного сценарію, компанія зможе збільшити виробництво і, ймовірно, зможе запустити позашляхову версію на початку 2027 року.

Окрім цих двох позашляховиків, згодом дебютує третя модель, про яку наразі нічого невідомо. Очільник Lucid підтвердив, що вона з’явиться у 2028 році й точно не буде седаном. Очікується, що всі три автомобілі будуть вироблятися на заводі Lucid AMP-2 у Саудівській Аравії. Старший віцепрезидент Lucid з дизайну та бренду Дерек Дженкінс сказав CarBuzz, що бренд хоче запозичити технології зі своїх дорожчих моделей та зробити їх доступнішими.

Також цікаво: Водії Lucid Air незабаром стануть пасажирами у власних автомобілях

“Зараз ми працюємо над нашою програмою середньорозмірних автомобілів, і, звичайно, це будуть компактні, легші автомобілі з особливим акцентом на аеродинаміку, ефективність та простір. Вся ідея полягає в тому, щоб взяти нашу технологію та охопити ширше коло споживачів і прискорити цей перехід”, – сказав він.