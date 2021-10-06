Вторая модель американского стартапа должна выйти на рынок в 2023 году. Кроссоверу обещан запас хода в 465+ километров.

Первая серийная модель новоявленного автопроизводителя – электрический седан Lucid Air с выдающимися характеристиками – уже в этом месяце начнет прибывать к покупателям. Тем временем компания начала постепенно снимать завесу секретности со своей следующей модели, построенной на той же платформе – кроссовера Gravity.

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Мы уже видели Lucid Gravity ранее на изображениях из Европейского патентного бюро и в коротком анонсовом видео от самого производителя. Теперь же производитель раскрыл некоторые подробности.

Фото: Lucid Gravity / Lucid

Как и седан “Воздух”, кроссовер “Гравитация” будет иметь мощную силовую установку с отдачей в 1080 лошадиных сил. Но это в базовом, двухмоторном исполнении. Трехмоторная версия Gravity будет иметь производительность в 1300 лошадиных сил и будет, по словам создателей, такой же динамичной, как и седан. Также генеральный директор Lucid Питер Ролинсон заявил, что Gravity будет иметь запас хода “свыше 400 миль”.

Ко времени выхода Gravity на рынок, у него уже будет немало конкурентов. В частности: Ford Explorer, Hyundai Ioniq 7, Volvo XC90 Recharge, Cadillac Escalade EV, Jeep Wagoneer EV, Mercedes EQS, батарейные внедорожники от Lincoln, Lexus и Range Rover. В заявлении Lucid говорится, что Gravity будет автомобилем более высокого класса, чем Air.