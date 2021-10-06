Друга модель американського стартапу повинна вийти на ринок у 2023 році. Кросоверу обіцяно запас ходу у 465+ кілометрів.

Перша серійна модель новоявленого автовиробника – електричний седан Lucid Air з видатними характеристиками, вже цього місяця почне прибувати до покупців. Тим часом компанія почала поступово знімати завісу секретності зі своєї наступної моделі, побудованої на тій же платформі – кросовера Gravity.

Дивіться також: Бренд Genesis розкрив характеристики електричного GV60

Ми вже бачили Lucid Gravity раніше на зображеннях з європейського патентного бюро та у короткому анонсовому відео від самого виробника. Тепер же виробник розкрив деякі подробиці.

Фото: Lucid Gravity / Lucid

Як і седан “Повітря”, кросовер “Гравітація” матиме потужну силову установку з віддачею у 1080 кінських сил. Але це у базовому, двомоторному виконанні. Тримоторна версія Gravity матиме продуктивність у 1300 кінських сил і буде, за словами творців, такою ж динамічною, як і седан. Також генеральний директор Lucid Пітер Ролінсон заявив, що Gravity матиме запас ходу “понад 400 миль”.

До часу виходу Gravity на ринок, у нього вже буде чимало конкурентів. Зокрема: Ford Explorer, Hyundai Ioniq 7, Volvo XC90 Recharge, Cadillac Escalade EV, Jeep Wagoneer EV, Mercedes EQS, батарейні позашляховики від Lincoln, Lexus та Range Rover. У заяві Lucid сказано, що Gravity буде автомобілем вищого класу, ніж Air.