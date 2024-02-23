Первый перехватывающий паркинг появится на окраине Львова: древний город хочет поощрить водителей пригородной зоны и гостей оставлять свои машины при въезде в областной центр и пересаживаться на общественный транспорт.

Разрешение на такую застройку получила строительная компания "Простир Плюс". Она же и будет финансировать этот пилотный для Львова проект. Это – своеобразная благодарность городу за разрешение на застройку участка напротив "Арены Львов".

Сообщается, что 20 февраля 2024 года застройщик предоставил горсовету гарантийное письмо, по которому компания обязалась профинансировать строительство перехватывающего паркинга. Стимулом для такого шага дал разрешение на строительство многофункционального общественно-жилого комплекса со спортцентром и открытыми теннисными кортами.

Читайте также Кличко пообещал построить сеть перехватывающих паркингов

По поводу паркинга, то он будет размещен возле ТРЦ King Cross Leopolis. Если точнее, то напротив. Тот земельный участок город зарезервировал под паркинг на 1264 места еще в 2021 году.

После введения этой парковочной зоны в эксплуатацию водители из пригорода, которые приехали на работу, обучение или просто за покупками или на экскурсию в старинный город смогут оставить свой автомобиль под охраной на стоянке и общественным транспортом гораздо быстрее добраться до нужного места.

На обозначенном стрелкой земельном участке коммерческая структура построит первый во Львове Park & Ride, который затем будет в коммунальной собственности. Инфографика: Авто24

"Имеем обязательства от компании ООО "Простор Плюс" построить за собственные средства перехватывающий паркинг на улице Стрыйской, возле ипподрома, вместимостью на 1264 паркоместа. Подчеркну: это участок коммунальной собственности и по завершении всех работ этот Park & Ride останется в коммунальной собственности", – отметил вот такое определение заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.

Читайте также Мегсеԁеѕ-Вenz EQE умеет заезжать в подземный паркинг без водителя: видео

Заместитель градоначальника также выразил надежду, что паркинг будет побуждать въезжающих водителей оставлять автомобили на стоянке и пересаживаться на общественный транспорт, что в городской логистике окажется быстрее и удобнее. А для города это обернется уменьшением вредных выбросов в атмосферу и улучшением транспортного трафика, поскольку пробок станет меньше.