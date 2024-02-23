Перший перехоплювальний паркінг з’явиться на околиці Львова: древнє місто хоче заохотити водіїв приміської зони та гостей залишати свої автівки при в’їзді до обласного центру і пересідати на громадський транспорт.

Дозвіл на таку забудову отримала будівельна компанія "Простір Плюс". Вона ж і фінансуватиме цей пілотний для Львова проєкт. Це – своєрідна подяка місту за дозвіл на забудову ділянки навпроти «Арени Львів».

Повідомляється, що 20 лютого 2024 року забудовник надав міськраді гарантійний лист, за яким компанія зобов’язалась профінансувати будівництво перехоплювального паркінгу. Стимулом для такого кроку дав дозвіл на будівництво багатофункціонального громадсько-житлового комплексу зі спортцентром та відкритими тенісними кортами.

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Щодо паркінгу, то його буде розміщено біля ТРЦ King Cross Leopolis. Якщо точніше, то навпроти. Ту земельну ділянку місто зарезервувало під паркінг на 1264 місця ще у 2021 році.

Після введення цієї паркувальної зони в експлуатацію водії з передмістя, які приїхали на роботу, навчання чи просто за покупками або на екскурсію до старовинного міста матимуть змогу лишити свій автомобіль під охороною на стоянці й громадським транспортом набагато швидше добратися до потрібного місця.

На позначеній стрілкою земельній ділянці комерційна структура збудує перший у Львові Park & Ride, який потім буде у комунальній власності. Інфографіка: Авто24

"Маємо зобов’язання від компанії ТзОВ “Простір Плюс” збудувати за власні кошти перехоплювальний паркінг на вулиці Стрийській, біля іподрому, місткістю на 1264 паркомісця. Наголошу: це ділянка комунальної власності й по завершенні всіх робіт цей Park & Ride залишиться у комунальній власності", – наголосив на ось такому визначенні заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

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Заступник градоначальника також висловив сподівання, що паркінг спонукатиме водіїв, які в’їжджатимуть у місто, залишати автомобілі на стоянці та пересідати на громадський транспорт, що в міській логістиці їм буде швидше і зручніше. А для міста це обернеться зменшенням шкідливих викидів в атмосферу та покращенням транспортного трафіку, оскільки заторів поменшає.