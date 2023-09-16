Этот случай имеет законные основания войти в Книгу рекордов Гиннеса: малазийский мотоциклист стал вирусным после того, как ему выписали штраф за "самый маленький в мире номерной знак".

Фактически законодательство Малайзии разрешает владельцам транспортных средств изменять размер и форму номерного знака. Но стоит же знать предел! Один мотоциклист снизил номер до микроскопического.

Весь сентябрь полиция Малайзии проводит спецоперацию, направленную на пресечение нарушений ПДД мотоциклистами. Однажды полицейские встретили едва ли не самое забавное правонарушение месяца. История действительно оказалась анекдотичной.

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Полиция опубликовала фотографии: миниатюрная лицензионная табличка оказалась по размеру меньше ногтя. Она была прикреплена к задней части мотоцикла Yamaha. Правда, имя и фамилия владельца не разглашаются.

Штраф выписан не за то, что мотоциклист вмешался в номерной знак, поскольку законодательство Малайзии разрешает определенные изменения, а за то, что цифры и буквы неразборчивы.

Yamaha на месте, номерной знак также присутствует, а вот за неразборчивую надпись на номере штраф прилетел. Фото: Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Правоохранители не указали, какое наказание получил водитель по ненадлежаще переработанному номерному знаку. Они лишь сообщили, что проверили 1302 мотоцикла, более 200 из которых были конфискованы. Кроме того, уже выписано 642 штрафа водителям за различные нарушения, в частности отсутствие шлемов и пренебрежение сигналами светофора.

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Подобный случай произошел в апреле: 25-летнего водителя задержали за использование номерного знака с надписью на малайском «люблю тебя». Надпись нареканий не вызывала, а вот размер шрифта был слишком мелким и неразборчивым.