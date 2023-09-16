Цей випадок має законні підстави увійти у Книгу рекордів Гіннеса: малайзійський мотоцикліст став вірусним після того, як йому виписали штраф за "найменший у світі номерний знак".

Фактично законодавство Малайзії дозволяє власникам транспортних засобів змінювати розмір та форму номерного знаку. Але варто ж знати межу! Один мотоцикліст зменшив номер до мікроскопічного.

Весь вересень поліція Малайзії проводить спецоперацію, спрямовану на припинення порушень ПДР мотоциклістами. Одного разу поліцейські натрапили на чи не найкумедніше правопорушення місяця. Історія і справді виявилася анекдотичною.

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Поліція опублікувала фотографії: мініатюрна ліцензійна табличка виявилася за розміром менше нігтя. Вона була прикріплена до задньої частини мотоцикла Yamaha. Щоправда, ім’я та прізвище власника не розголошуються.

Штраф виписано не за те, що мотоцикліст втрутився в номерний знак, оскільки законодавство Малайзії дозволяє певні зміни, а за те, що цифри та літери нерозбірливі.

Yamaha на місці, номерний знак також присутній, а ось за нерозбірливий напис на номері штраф прилетів. Фото: Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia

Правоохоронці не вказали, яке покарання отримав водій за неналежним чином перероблений номерний знак. Вони лише повідомили, що перевірили 1302 мотоцикли, понад 200 з яких були конфісковані. Крім того, вже виписано 642 штрафи водіям за різні порушення, зокрема відсутність шоломів та нехтування сигналами світлофора.

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Подібний випадок стався у квітні: 25-річного водія затримали за використання номерного знаку з написом малайською «люблю тебе». Напис нарікань не викликав, а ось розмір шрифту був занадто дрібним і нерозбірливим.