MAN больше не будет разрабатывать дизельные двигатели: каким будет последний ДВС

Производит дизельный двигатель MAN D30 собственный завод в Нюрнберге. Для активного продвижения этого двигателя компания инвестировала почти 220 миллионов евро в завод для реализации производства и еще 30 миллионов евро для изготовления коленчатого вала на заводе в Зальцгиттере.

Как говорится в сообщении MAN, это самый стандартный двигатель в портфолио, который устанавливается на 40-тонные тягачи MAN TGX и TGS. D30 заменит предыдущие серии двигателей D26 и D15 и будет доступен (см. видео внизу) в шести уровнях мощности– от 380 до 560 л. с диапазоном от 2100 до 2800 Нм.

Читайте также MAN официально вошел в эру электрических грузовиков

Ожидается, что в выпуске двигателя после наращивания производства в Нюрнберге будет работать около 160 высококвалифицированных сотрудников. Работа над D30 будет организована в три смены.

Александр Власкамп: нам еще долго потребуются эффективные двигатели внутреннего сгорания на пути к электромобильности. Коллаж: Авто24

Технические мощности позволяют производить около 50 тысяч двигателей в год. Это будет последний совершенно новый дизельный двигатель для коммерческих автомобилей MAN, поскольку планов по следующему поколению нет.

Читайте также Владельцам электрогрузовиков MAN цифровые услуги будут предоставляться бесплатно

"До 2030 года каждый второй автомобиль, который мы поставляем нашим клиентам, будет иметь безвыбросный повод. Однако это тоже означает, что нам еще долго потребуются очень эффективные двигатели внутреннего сгорания на пути к переходу к электромобильности. Поэтому в Нюрнберге мы инвестируем в обе технологии., делая локацию перспективной в будущем и ставя ее на обе ноги", – подчеркнул гендиректор MAN Александр Власкамп.