MAN официально вошел в эру электрических грузовиков

Событие знаменует собой начало поставок тяжелых грузовиков с аккумуляторным электрическим приводом. Об этом сообщает производитель на своем сайте.

Вынесенная в заголовок фраза о новой эре в историографии производителя вполне оправдана, поскольку 100 лет назад бренд представил первый дизельный грузовик, а теперь, как отметил гендиректор MAN Александр Власкамп, "...мы вступаем в новую эпоху электричества".

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Магистральный тягач MAN eTGX с полуприцепом будет работать на перевозке приводных аккумуляторов для Porsche Macan Electric по маршруту между предприятием Dräxlmaier и заводом Porsche в Лейпциге.

Аккумуляторы на завод аккумуляторов в Лейпциге будет возить аккумуляторный MAN eTGX. Фото: MAN

Там короткое плечо перевозки: между обоими предприятиями всего неполных пять километров. Автомобиль время от времени будет заряжаться на станции зарядки Dräxlmaier – одной зарядки хватит почти на 500 рейсов.

Ожидается, что до конца года для Dräxlmaier будет передано еще два грузовика eTGX. Выбор сделан на основании предварительных эксплуатационных тестов этой машины на перевозке таких грузов.

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Электрический грузовик с батареями полезной емкости 480 кВт-ч получил хорошие отзывы водителей и механиков, которые обслуживали машину.

Стабильная логистика: до конца года уже три MAN eTGX будут ездить для нужд Dräxlmaier. Фото: MAN

Магистральный тягач MAN eTGX, который использует Dräxlmaier, имеет 450 л. с. (330 кВт), аккумулятор емкостью 534 кВт-ч (из которых 480 кВт-ч можно использовать) с шестью аккумуляторами, инновационный дизайн и полностью цифровую рабочую станцию водителя, разработанную специально для eTruck.

Ныне MAN с номенклатурной линейкой электрогрузовиков с максимальной мощностью 400 кВт/544 л.с. гарантирует запас хода под 650 километров в комплектации шасси из семи аккумуляторных блоков. Но тут выбор уже за заказчиком.

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На данный момент мюнхенский производитель грузовиков уже имеет более 2500 заказов и запросов на заказ для своего электронного портфолио. Поток клиентов существенно вырос после дебюта eTGX на выставке IAA Transportation 2024.