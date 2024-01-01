На тягачи MAN TGX "скинулась" почти сотня громад: кому достались магистральные машины

Все автомобили имеют нулевой пробег, за исключением пройденного расстояния для перегона. В этом пакете пять автомобилей имеют силовой потенциал 540 лошадиных сил, еще один немного меньше в мощности – 480 "лошадок". Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба 228-го отдельного батальона логистики.

Технику подбирали с тем расчетом, что нужно быстро и на дальние расстояния доставлять технику, оборудование, боеприпасы из тыла к передовой. На обратном пути вывозить на ремонтные заводы поврежденные боевые машины, транспорт логистики и тому подобное.

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По таким характеристикам выбор пал на трехосные магистральные тягачи MAN. Они хотя и в гражданском исполнении, без полного привода, но их колесная формула 6х4 вполне соответствует логистическим задачам транспортного батальона.

На рынке автозапчастей существует сотни или тысячи производителей и торговых марок. Большинство из них специализируется на определенных типах деталей, поэтому запомнить все невозможно. У немецкого концерна Bosch – самый большой перечень автозапчастей и безупречная репутация. Поэтому при выборе автомобильных деталей стоит выбирать именно Bosch. Рекламная информация

Магистральный тягач MAN TGX 33.540, в индексе которого последние три цифры указывают на силовой потенциал, в предвоенные времена у украинских перевозчиков нареканий не вызывал – настоящий трудяга на маршрутах с дальним плечом перевозок, в т.ч. международных. Многие водители 228-го отдельного батальона логистики с этой машиной в мирное время имели дело и теперь новым поступлением довольны.

Перевозить технику за сотни и тысячи километров где-то с Франковщины или Волыни в прифронтовую зону такими магистральными тягачами можно быстро и без остановок на ремонт, как это часто бывает с машинами старого поколения. Условия для водителя замечательные – кондиционер для летнего сезона и мощный автономный обогреватель для работы зимой, круиз-контроль, а при необходимости короткой передышки поможет еще и спальное место в задней части кабины.

Нагрузка на руки здесь как в легковом автомобиле – гидроусилитель руля облегчает труд водителя. К тому же эргономика его рабочего места на должном уровне, здесь все доступно в пределах вытянутой руки, не говоря уже о регулировке под рост и фактуру угла наклона руля, положение сиденья и спинки.

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Приятным бонусом водителю для облегчения работы является автоматическая коробка передач. Она имеет 12 степеней, обеспечивая как тяжелые нагрузки на низах, так хорошие ходовые свойства на прямой. Кстати, упомянутый 540-сильный двигатель соответствует экологическому формату Евро-5

Деньги на все это добро задонатили громады. Их много, редакция Авто24 специально систематизировала тот список в алфавитном порядке и подсчитала количество – получилось 92.

Перечень территориальных громад, которые помогли приобрести магистральные тягачи MAN TGX. Коллаж: Авто24