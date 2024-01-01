На тягачі MAN TGX "скинулася" майже сотня громад: кому дісталися магістральники

Усі автомобілі мають нульовий пробіг, за винятком пройденої відстані для перегону. В цьому пакеті п'ять автомобілів мають силовий потенціал 540 кінських сил, ще один трохи менший в потужності – 480 "конячок". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила пресслужба 228-го окремого батальйону логістики.

Техніку підбирали з тим розрахунком, що потрібно швидко й на далекі відстані доставляти техніку, обладнання, боєприпаси з тилу до передової. На зворотному шляху вивозити на ремонтні заводи пошкоджені бойові машини, транспорт логістики тощо.

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За такими характеристиками вибір випав на тривісні магістральні тягачі MAN. Вони хоча й в цивільному виконанні, без повного приводу, але їх колісна формула 6х4 сповна відповідає логістичним завданням транспортного батальйону.

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Магістральний тягач MAN TGX 33.540, в індексі якого останні три цифри вказують на силовий потенціал, у передвоєнні часи в українських перевізників нарікань не викликав – справжній трудяга на маршрутах з далеким плечем перевезень, у т.ч. міжнародних. Багато водії 228-го окремого батальйону логістики з цією машиною у мирний час мали справу й тепер новим надходженням задоволені.

Перевозити техніку за сотні й тисячі кілометрів десь з Франківщини чи Волині в прифронтову зону такими магістральними тягачами можна швидко й без зупинок на ремонт, як це часто буває з машинами старого покоління. Умови для водія чудові – кондиціонер для літнього сезону та потужний автономний обігрівач для роботи взимку, круїз-контроль, а при потребі короткого перепочинку допоможе ще й спальне місце в задній частині кабіни.

Навантаження на руки тут як в легковому автомобілі – гідропідсилювач керма полегшує працю водія. До того ж ергономіка його робочого місця на належному рівні, тут все доступно в межах витягнутої руки, не кажучи вже про регулювання під ріст та фактуру кута нахилу керма, положення сидіння та спинки.

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Приємним бонусом водієві для полегшення роботи є автоматична коробка передач. Вона має 12 степенів, забезпечуючи як важкі навантаження на низах, так гарні ходові властивості на прямій. До речі, згаданий 540-сильний двигун відповідає екологічному формату Євро-5

Гроші на все це добро задонатили громади. Їх багато, редакція Авто24 спеціально систематизувала той список в алфавітному порядку й підрахувала кількість – вийшло 92.

Перелік територіальних громад, які допомогли придбати магістральні тягачі MAN TGX. Колаж: Авто24