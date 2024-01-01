MAN офіційно увійшов в еру електричних вантажівок

Подія знаменує собою початок постачань важких вантажівок з акумуляторним електричним приводом. Про це повідомляє виробник на своєму сайті.

Винесена в заголовок фраза про нову еру в історіографії виробника цілком виправдана, оскільки 100 років тому бренд представив першу дизельну вантажівку, а тепер, як зазначив гендиректор MAN Олександр Власкамп, "…ми вступаємо в нову епоху електрики".

Читайте також На тягачі MAN TGX "скинулася" майже сотня громад: кому дісталися магістральники

Магістральний тягач MAN eTGX з напівпричепом працюватиме на перевезенні приводних акумуляторів для Porsche Macan Electric по маршруту між підприємством Dräxlmaier і заводом Porsche у Лейпцигу.

Акумулятори на завод акумуляторів у Лейпцигу возитиме акумуляторний MAN eTGX. Фото: MAN

Там коротке плече перевезення: між обома підприємствами лише неповних п’ять кілометрів. Автомобіль час від часу заряджатиметься на станції зарядки Dräxlmaier – однієї зарядки вистачить майже на 500 рейсів.

Очікується, що до кінця року для Dräxlmaier буде передано ще дві вантажівки eTGX. Вибір зроблено на підставі попередніх експлуатаційних тестів цієї машини на перевезенні таких вантажів.

Читайте також Власникам електровантажівок MAN цифрові послуги надаватимуться безплатно

Електрична вантажівка з батареями корисної місткості 480 кВт-год отримала гарні відгуки водіїв та механіків, котрі обслуговували машину.

Стала логістика: до кінця року вже три MAN eTGX будуть їздити для потреб Dräxlmaier. Фото: MAN

Магістральний тягач MAN eTGX, який використовує Dräxlmaier, має 450 к. с. (330 кВт), акумулятор місткістю 534 кВт-год (з яких 480 кВт-год можна використовувати) з шістьма акумуляторами, інноваційний дизайн і повністю цифрову робочу станцію водія, розроблену спеціально для eTruck.

Нині MAN з номенклатурною лінійкою електровантажівок з максимальною потужністю 400 кВт / 544 к.с. гарантує запас ходу під 650 кілометрів в комплектації шасі з семи акумуляторних блоків. Але тут вибір уже за замовником.

Читайте також MAN показав екологічні вантажівки для усіх логістичних завдань

Наразі мюнхенський виробник вантажівок вже має понад 2500 замовлень і запитів на замовлення для свого електронного портфоліо. Потік клієнтів суттєво зріс після дебюту eTGX на виставці IAA Transportation 2024.