Власникам електровантажівок MAN цифрові послуги надаватимуться безплатно

Щоправда, ця послуга буде доступна через кілька місяців. Таким чином, виробник хоче завдяки інтегрованому цифровому пакету підтримати своїх клієнтів eTruck у початку роботи з електромобільністю. Такі відомі служби, як Geo, Timed, Compliant M і Perform, вже працюють. Найближчим часом очікуються доступні нові рішення, адаптовані до вимог автопарків з електроприводом.

Цифрові послуги MAN eManager та MAN SmartRoute, як пише eurotransport.de, вже є частиною цифрового пакета. Послуга MAN ServiceCare S у будь-якому разі безплатна, додаток MAN Driver також доступний для безплатного завантаження.

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Тепер клієнти можуть безплатно замовити послугу MAN Charge&Go – послугу заряджання, яка включає платіжну картку. Витрати на зарядку потім виставляються на основі споживання.

Послугу Perform виробник розширив шляхом детального аналізу споживання енергії. Вона серед іншого включає моніторинг коробки відбору потужності та системи кондиціонування повітря. Також розроблено додаткові рішення спеціально для задоволення вимог автопарків з електроприводом.

Фото: MAN Truck & Bus

Є й інші цифрові додатки з цікавим функціоналом. MAN eManager керує заряджанням і попереднім кондиціюванням електромобілів. Він також оптимізує щоденні операції – аналіз даних, пов’язаних з акумулятором, для детального моніторингу автомобіля та акумулятора.

Моніторинг батареї також включає дані про щоденні процеси зарядки та розрядки, кондиціонування повітря, зовнішню температуру та споживання енергії.

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Послуга зарядки MAN Charge&Go – це спеціальне рішення для громадської зарядки eTruck. Рішення працює для різних брендів і тому також цікаве для змішаних автопарків.

Щоправда, наразі це тільки прогнозовані доповнення, клієнтам повний асортимент послуг буде доступний лише з середини 2025 року. Як раніше сповіщав MAN, продажі eTGX і eTGS повинні початися на початку 2025 року.