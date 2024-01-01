Владельцам электрогрузовиков MAN цифровые услуги будут предоставляться бесплатно

Правда, эта услуга будет доступна через несколько месяцев. Таким образом, производитель хочет благодаря интегрированному цифровому пакету поддержать своих клиентов eTruck в начале работы с электромобильностью. Такие известные службы, как Geo, Timed, Compliant M и Perform, уже работают. В ближайшее время ожидаются доступны новые решения, адаптированные к требованиям автопарков с электроприводом.

Цифровые услуги MAN eManager и MAN SmartRoute, как пишет eurotransport.de, уже являются частью цифрового пакета. Услуга MAN ServiceCare S в любом случае бесплатна, приложение MAN Driver также доступно для бесплатной загрузки.

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Теперь клиенты могут бесплатно заказать услугу MAN Charge&Go – услугу зарядки, которая включает платежную карту. Расходы на зарядку затем выставляются на основе потребления.

Услугу Perform производитель расширил путем детального анализа потребления энергии. Она среди прочего включает мониторинг коробки отбора мощности и системы кондиционирования воздуха. Также разработаны дополнительные решения специально для удовлетворения требований автопарков с электроприводом.

Фото: MAN Truck & Bus

Есть и другие цифровые приложения с интересным функционалом. MAN eManager управляет зарядкой и предварительным кондиционированием электромобилей. Он также оптимизирует ежедневные операции – анализ данных, связанных с аккумулятором, для детального мониторинга автомобиля и аккумулятора.

Мониторинг батареи также включает данные о ежедневных процессах зарядки и разрядки, кондиционирования воздуха, внешнюю температуру и потребление энергии.

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Услуга зарядки MAN Charge&Go – это специальное решение для общественной зарядки eTruck. Решение работает для различных брендов и поэтому также интересно для смешанных автопарков.

Правда, пока это только прогнозируемые дополнения, клиентам полный ассортимент услуг будет доступен только с середины 2025 года. Как ранее сообщал MAN, продажи eTGX и eTGS должны начаться в начале 2025 года.