MAN більше не буде розробляти дизельні двигуни: яким буде останній ДВЗ

Виробляє дизельний двигун MAN D30 власний завод в Нюрнберзі. Для активного просування цього мотора компанія інвестувала майже 220 мільйонів євро у завод для реалізації виробництва та ще 30 мільйонів євро для виготовлення колінчастого вала на заводі в Зальцгіттері.

Як йдеться у повідомленні MAN, це найбільший стандартний двигун у портфоліо, який встановлюється на 40-тонні тягачі MAN TGX і TGS. D30 замінить попередні серії двигунів D26 і D15 й буде доступний (див. відео внизу) у шести рівнях потужності – від 380 до 560 к.с. з діапазоном від 2100 до 2800 Нм.

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Очікується, що у випуску двигуна після нарощування виробництва в Нюрнберзі буде працювати майже 160 висококваліфікованих співробітників. Роботу над D30 буде організовано у три зміни.

Александр Власкамп: нам ще довго будуть потрібні ефективні двигуни внутрішнього згоряння на шляху до електромобільності. Колаж: Авто24

Технічні потужності дозволяють виробляти близько 50 тисяч двигунів на рік. Це буде останній повністю новий дизельний двигун для комерційних автомобілів MAN, оскільки планів щодо наступного покоління немає.

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"До 2030 року кожен другий автомобіль, який ми постачаємо нашим клієнтам, матиме безвикидний привід. Однак це також означає, що нам ще довго будуть потрібні дуже ефективні двигуни внутрішнього згоряння на шляху до переходу до електромобільності. Тому в Нюрнберзі ми інвестуємо в обидві технології, роблячи локацію перспективною в майбутньому та ставлячи її на обидві ноги", – підкреслив гендиректор MAN Александр Власкамп.