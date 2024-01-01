MAN поделился сотнями сценариев испытаний автопилота

Набор данных под названием "MAN TruckScenes" содержит 4D-данные по каждому из упомянутых 747 сценариев. Здесь полная информация об окружении грузовика, работу радара, поведение транспортного средства, анимация и тому подобное. Об этом рассказывает 40ton.net.

Кроме того, по каждой ситуации записано такие детали, как погодные условия во время исследования. Таким образом, это 747 полных примеров того, как автопилот может справиться с очень конкретной ситуацией вождения.

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Разработчики объясняют, что для легковых автомобилей есть тысячи отчетов такого типа, к которым можно легко получить доступ. А вот в случае грузовиков данные очень ограничены.

Автопилотируемые фуры имеют датчики, камеры и другие устройства контроля движения повсюду и в различных вариантах размещения. Фото: MAN

Поэтому для поддержки новой технологии и ее продвижения MAN решил показать свои результаты широкой аудитории, включая конкурирующие бренды, университеты и исследовательские компании.

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MAN собрал этот опыт в нескольких различных проектах, связанных с автоматизацией вождения. Речь идет об испытаниях автопилота для движения в контейнерных терминалах (2018-2020 гг.).

Измерения проводились как с прицепом, так и без него, поскольку это отражает реальные случаи использования. Фото: MAN

Аналогичные испытания, проведены на автомобильном и железнодорожном терминалах (2019-2023 гг.), а также испытания автопилота четвертого уровня в движении на магистралях (с 2022 г.).

Все это доступно для загрузки на специальном сайте по ссылке вот здесь.