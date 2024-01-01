MAN поділився сотнями сценаріїв випробувань автопілота

Набір даних під назвою "MAN TruckScenes" містить 4D-дані по кожному зі згаданих 747 сценаріїв. Тут повна інформація про оточення вантажівки, роботу радара, поведінку транспортного засобу, анімація тощо. Про це розповідає 40ton.net.

Окрім того, по кожній ситуації записано такі деталі, як погодні умови під час дослідження. Таким чином, це 747 повних прикладів того, як автопілот може впоратися з дуже конкретною ситуацією водіння.

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Розробники пояснюють, що для легкових автомобілів є тисячі звітів такого типу, до яких можна легко отримати доступ. А ось у випадку вантажівок дані дуже обмежені.

Автопілотовані фури мають датчики, камери та інші пристрої контролю руху повсюди й в різних варіантах розміщення. Фото: MAN

Тому задля підтримки нової технології та її просування MAN вирішив показати свої результати широкій аудиторії, включаючи конкуруючі бренди, університети та дослідницькі компанії.

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MAN зібрав цей досвід у кількох різних проєктах, пов’язаних з автоматизацією водіння. Йдеться про випробування автопілота для руху в контейнерних терміналах (2018-2020 рр.).

Вимірювання проводилися як з причепом, так і без нього, оскільки це відображає реальні випадки використання. Фото: MAN

Аналогічні випробування, проведені на автомобільному та залізничному терміналах (2019-2023 рр.), а також випробування автопілота четвертого рівня в русі на магістралях (з 2022 р.).

Все це доступно для завантаження на спеціальному сайті за посиланням ось тут.