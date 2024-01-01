Як MAN TGS віз головну ялинку Ватікана

Для транспортування різдвяного атрибута італійська транспортна компанія Santoni Srl вибрала спеціальний сідельний тягач MAN TGS 26.540 та напівпричіп з розпуском. Як пише eurotransport.de, загальна довжина автопоїзда вийшла далеко за дозволені габаритні розміри – 34 метри у довжину та 3,5 метра у ширину.

Саме тому більшу частину маршруту від міста Ледро у провінції Тренто до Риму довелося долати під час найменш завантажених нічних годин у супроводі кількох поліцейських екіпажів в голові й у кінці колони. Окрім того, в колоні йшли машини з командами технічної підтримки, члени якої під час кожної зупинки перевіряли фіксацію дерева, його упаковку.

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І хоча ялина була закутана в захисну попону, для збереження її товарного вигляду на місцевих дорогах доводилося зупиняти зустрічний транспорт. Заборонено було робити й обгони колони. Для цього через певні проміжки часу робили зупинки та пропускали тихим ходом повз себе попутний транспорт. Це в негоду мінімізувало викиди потоків бруду з-під коліс іншого транспорту.

На різних рельєфних ділянках дороги екіпаж з двох водії та MAN TGS 26.540 успішно впорались з поставленим завданням. Сили в 12,4-літрового шестициліндрового двигуна D26 Euro 6e потужністю 540 к.с. (397 кВт) і крутним моментом 2650 Нм було навіть з запасом.

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Проблема була не стільки в тоннажності, скільки в габаритах, оскільки в деяких місцях в повороти доводилося вписуватися з різницею до перепон в кілька сантиметрів. Але майстерність водіїв та чудова маневровість машини це подолали.

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Далека відстань перевезення зумовлена не стільки вибором краси ялинки та її зовнішнього естетичного вигляду, скільки екологічною відповідальністю. Ялину зрізали на ділянці, де дерева за віком дійшли порогу стиглості, визріли і потребували рубки та звільнення площі під посадку молодих саджанців.

Така технологія лісовідновлення не робить шкоду природі. Ліси в тій місцевості сертифіковані за стандартом PEFC, управління яким здійснюється відповідно до найсуворіших екологічних, соціальних та економічних вимог.

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Окрім головної ялинки, різдвяний дарунок Ватикану від мешканців Ледро був наповнений меншими ялинками безпосередньо для резиденції Папи Римського, структур та громадських місць. Ялинки для таких цілей вирощуються на відведених ділянках спеціального для різдвяних ярмарків.

Фото: MAN Truck & Bus