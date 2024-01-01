Как MAN TGS вез главную елку Ватикана

Для транспортировки рождественского атрибута итальянская транспортная компания Santoni Srl выбрала специальный седельный тягач MAN TGS 26.540 и полуприцеп с роспуском. Как пишет eurotransport.de, общая длина автопоезда вышла далеко за разрешенные габаритные размеры – 34 метра в длину и 3,5 метра в ширину.

Именно поэтому большую часть маршрута от города Ледро в провинции Тренто в Рим пришлось преодолевать во время наименее загруженных ночных часов в сопровождении нескольких полицейских экипажей в голове и в конце колонны. Кроме того, в колонне шли машины с командами технической поддержки, члены которой во время каждой остановки проверяли фиксацию дерева, его упаковку.

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И хотя ель была закутана в защитную попону, для сохранения товарного вида на местных дорогах приходилось останавливать встречный транспорт. Запрещено было делать и обгоны колонны. Для этого через определенные промежутки времени делали остановки и пропускали тихим ходом мимо себя попутный транспорт. Это в непогоду минимизировало выбросы потоков грязи из-под колес другого транспорта.

На различных рельефных участках дороги экипаж из двух водителей и MAN TGS 26.540 успешно справились с поставленной задачей. Силы в 12,4-литрового шестицилиндрового двигателя D26 Euro 6e мощностью 540 л.с. (397 кВт) и крутящим моментом 2650 Нм было даже с запасом.

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Проблема была не столько в тоннажности, сколько в габаритах, поскольку в некоторых местах в повороты приходилось вписываться с разницей до преград в несколько сантиметров. Но мастерство водителей и великолепная маневренность машины это преодолели.

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Дальнее расстояние перевозки обусловлено не столько выбором красоты елки и ее внешнего эстетического вида, сколько экологической ответственностью. Ель срезали на участке, где деревья по возрасту дошли порога спелости, вызрели и нуждались в рубке и освобождении площади под посадку молодых саженцев.

Такая технология лесовосстановления не делает вред природе. Леса в той местности сертифицированы по стандарту PEFC, управление которым осуществляется в соответствии с самыми строгими экологическими, социальными и экономическими требованиями.

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Кроме главной елки, рождественский подарок Ватикана от жителей Ледро был наполнен меньшими елками непосредственно для резиденции Папы Римского, структур и общественных мест. Елки для таких целей выращиваются на отведенных участках специального для рождественских ярмарок.

Фото: MAN Truck & Bus