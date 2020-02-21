Третью модель французского бренда раскроют 24 февраля, а публике покажут 3 марта.

Сейчас линейка марки DS включает две модели: DS 7 CROSSBACK и DS 3 CROSSBACK. На автосалоне в Женеве DS представляет их электрифицированные версии E-TENSE и E-TENSE 4x4, а также совершенно новый автомобиль. Не исключено, что речь идет о европейской версии флагмана DS в Китае – седан или лифтбек DS 9.

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Неназванная новинка носит статус предсерийного шоукара, а компанию ему на стенде автошоу составит концепт с удаленными перспективами. Производитель описывает его как "особенно изящный и технически совершенный" и называет предвестником новой эры, электрической, конечно.

DS 9 представляет собой основательно перекроенный Peugeot 508L, построенный на платформе EMP2. Для Китая заявлены турбомотор 1.6 и гибридная силовая установка на его же основе c электромотором номинальной мощностью 41 л.с. (110 пиковая), питающимся от литий-ионной батареи.

Презентация новинки будет вестись онлайн через официальные электронные каналы марки – в Facebook и соцмедиа.

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