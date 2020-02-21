Третю модель французького бренду розкриють 24 лютого, а публіці покажуть 3 березня.

Наразі лінійка марки DS включає дві моделі: DS 7 CROSSBACK та DS 3 CROSSBACK. На автосалоні в Женеві DS презентує їх електрифіковані версії E-TENSE та E-TENSE 4x4, а також абсолютно новий автомобіль. Не виключено, що мова йде про європейську версію флагмана DS у Китаї – седан чи ліфтбек DS 9.

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Неназвана новинка носить статус передсерійного шоукара, а компанію йому на стенді автошоу складе концепт з віддаленими перспективами. Виробник описує його як “особливо витончений та технічно досконалий” та називає провісником нової ери, електричної, звісно.

DS 9 являє собою грунтовно перекроєний Peugeot 508L, побудований на платформі EMP2. Для Китаю заявлені турбомотор 1.6 і гібридна силова установка на його ж основі c електромотором номінальною потужністю 41 к.с. (110 пікова), що живиться від літій-іонної батареї.

Презентація новинки вестиметься онлайн через офіційні електронні канали марки – у Facebook та соцмедіа.

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