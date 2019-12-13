Заказчик наконец дождался своего автомобиля, работу над которым начали в конце 2017 года.

Переднемоторное купе Avezzano GT4 дебютировало в 2016 году в качестве трекового автомобиля, а в следующем году болид одержал шесть побед в сезоне чемпионата Pirelli World Challenge. После этого компания объявила о планах выпуска дорожной версии модели. Первый клиентский автомобиль завершили строить только сейчас.

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Гражданский Panoz Avezzano для общественных дорог был представлен в 2017 году, придя на смену спортивному купе Panoz Esperante, хотя последний и не исчез из списка доступных моделей марки.

Фото: Panoz Avezzano / Panoz

Мануфактура Panoz (Пеноз) из американского штата Джорджия выпускает не так много машин. Подавляющее большинство проданных автомобилей составляют гоночные версии, да и сама фирма имеет гоночные команды в нескольких чемпионатах, поэтому использует спорткары для собственных нужд. Команда Panoz имеет титулы победителя “24 часа Le Mans” в классе GT2 в 2006 году и “12 часов Sebring” того же года.

A sneak peak into extraordinary performance and ultimate luxury all in one



🧨Final reveal coming soon🧨



📸: Christian Pittman Photography pic.twitter.com/YBf7zAlt6J — Panoz LLC (@panozllc) 20 ноября 2019 г.

Panoz Avezzano оснащается двигателем General Motors LT4 V8 с наддувом от Chevy Camaro ZL1, мощностью в 650 лошадиных сил. Он сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач, которая направляет обороты на задние колеса. Дорожная модель получила передний сплиттер в стиле GT4, “жалюзи” в капоте, пятиточечные ремни безопасности и 20-дюймовые колеса. Оценивается Avezzano в $159 000.

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