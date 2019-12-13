Замовник нарешті дочекався свого автомобіля, роботу над яким розпочали наприкінці 2017 року.

Передньомоторне купе Avezzano GT4 дебютувало у 2016 році в якості трекового автомобіля, а наступного року болід здобув шість перемог у сезоні чемпіонату Pirelli World Challenge. Після цього компанія оголосила про плани випуску дорожньої версії моделі. Перший клієнтський автомобіль завершили будувати лише зараз.

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Цивільний Panoz Avezzano для громадських доріг був представлений у 2017 році, прийшовши на зміну спортивному купе Panoz Esperante, хоча останній і не зник зі списку доступних моделей марки.

Фото: Panoz Avezzano / Panoz

Мануфактура Panoz (Пеноз) з американського штату Джорджія випускає не так багато машин. Переважну більшість проданих автомобілів складають гоночні версії, та й сама фірма має гоночні команди у кількох чемпіонатах, тож використовує спорткари для власних потреб. Команда Panoz має титули переможця “24 години Le Mans” в класі GT2 у 2006 році та “12 годин Sebring” того ж року.

A sneak peak into extraordinary performance and ultimate luxury all in one



🧨Final reveal coming soon🧨



📸: Christian Pittman Photography pic.twitter.com/YBf7zAlt6J — Panoz LLC (@panozllc) 20 ноября 2019 г.



Panoz Avezzano оснащується з двигуном General Motors LT4 V8 з наддувом від Chevy Camaro ZL1, потужністю у 650 кінських сил. Він поєднується з шестиступінчатою механічною коробкою передач, яка спрямовує оберти на задні колеса. Дорожня модель отримала передній спліттер в стилі GT4, “жалюзі” в капоті, п'ятиточкові паски безпеки та 20-дюймові колеса. Оцінюється Avezzano у $159 000.

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