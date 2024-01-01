Марсоход на поле Хмельницкой области оказался старым индийским роботом

В фермерском хозяйстве "Мельник-Агро" благодаря подаренной роботизированной платформе от марсохода механизировано немалый объем работ.

Об этом со ссылкой на журнал "Садоводство по-украински" рассказывают несколько ресурсов аграрной тематики, некоторые общественно-политические платформы. Публикуется также фото этого марсохода.

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Пройти мимо такой новости редакция Авто24 также не смогла. СМИ распространяют цитаты фермера Николая Мельника:

"Наши друзья, которые работают в Boston Dynamics, предложили нам платформу от марсохода, на которую можно будет ставить соответствующие агрегаты, чтобы выполнять все эти работы, не наезжая ни на одно растение, – пишет он. – Пока что мы можем использовать их одновременно с людьми: те собирают продукцию, а платформы постепенно вывозят ее из теплицы. Когда пролет теплицы 200 м, девушкам очень трудно носить полные ведра".

Впрочем, на фото изображен совсем другой робот

Прополка овощей автономным роботом. Скриншот: Авто24

Визит на страницу разработчика роботизированных систем Boston Dynamics также ничего не дал. Очевидно, там о такой платформе и не слышали.

Вот так выглядит марсоход на поле Хмельницкой области (вверху) на иллюстрации в украинских СМИ, а такой вид (внизу) у автономного робота Gen 1 Alpha на поле в Индии. Скриншот нижней иллюстрации: Авто24

Таким образом, фото в сопровождении к "новости дня" никакого отношения к фермерскому хозяйству не имеет. Даже не указывается, что оно иллюстративное. Его происхождение в редакции Авто24, где каждый информационный повод отслеживается как минимум по трем источникам, нашли.

Это оказался скриншот из видео трехлетней давности о продукции SoilHackers Robotics (Индия). Там рассказывается об автономном роботе Gen 1 Alpha – решение для механической прополки в сельском хозяйстве.

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Выяснить в фермерском хозяйстве "Мельник-Агро" происхождение марсохода из Бостона не удалось – по двум номерам телефонов шло оповещение "вне зоны". Однако точку в этой истории ставить не будем и к теме редакция еще обязательно вернется – дыма без огня не бывает.