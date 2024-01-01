Марсохід на полі Хмельниччини виявився старим індійським роботом

У фермерському господарстві "Мельник-Агро" завдяки подарованій роботизованій платформі від марсохода механізовано чималий обсяг робіт.

Про це з посиланням на журнал "Садівництво по-українськи" розповідають кілька ресурсів агарної тематики, деякі суспільно-політичні платформи. Публікується також фото цього марсохода.

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Пройти повз таку новину редакція Авто24 також не змогла. ЗМІ поширюють цитати фермера Миколу Мельника:

"Наші друзі, які працюють у Boston Dynamics, запропонували нам платформу від марсохода, на яку можна буде ставити відповідні агрегати, щоб виконувати всі ці роботи, не наїжджаючи на жодну рослину, – пише він. – Поки що ми можемо використовувати їх одночасно з людьми: ті збирають продукцію, а платформи поступово вивозять її з теплиці. Коли проліт теплиці 200 м, дівчатам дуже важко носити повні відра".

Втім, на фото зображений зовсім інший прилад.

Прополювання городини автономним роботом. Скриншот: Авто24

Візит на сторінку розробника роботизованих систем Boston Dynamics також нічого не дав. Вочевидь, там про таку платформу й не чули.

Ось так виглядає марсохід на полі Хмельниччини (вгорі) на ілюстрації в українських ЗМІ, а такий вигляд (внизу) в автономного робота Gen 1 Alpha на полі в Індії. Скриншот нижньої ілюстрації: Авто24

Таким чином, фото в супроводі до "новини дня" жодного відношення до фермерського господарства не має. Навіть не вказується, що воно ілюстративне. Його походження в редакції Авто24, де кожен інформаційний привід відстежується як мінімум за трьома джерелами, знайшли.

Це виявився скриншот з відео трирічної давнини про продукцію SoilHackers Robotics (Індія). Там розповідається про автономного робота Gen 1 Alpha – рішення для механічного прополювання в сільському господарстві.

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З’ясувати у фермерському господарстві "Мельник-Агро" походження марсохода з Бостона не вдалося – за двома номерами телефонів йшло сповіщення "поза зоною". Однак крапку в цій історії ставити не будемо й до теми редакція ще обов’язково повернеться – диму без вогню не буває.