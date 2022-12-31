Брызговик – элементарная деталь с нехитрым функционалом, которую, однако, составители ПДД поставили в один ряд с тормозами и рулевым управлением. Эксперты "Авто 24" разбирались, почему наказание за отсутствие брызговиков настолько строгое.

Механика, гидравлика, электроника, искусственный интеллект… Насыщенные этим добром современные автомобили, тем не менее, имеют такой примитивный компонент как брызговик. Резиновый или пластиковый щиток, расположенный позади колес, вещь отнюдь не случайна. Во всяком случае, в этом нас пытаются убедить люди, которые имеют право контролировать состояние автомобиля и налагают штрафы за определенные отклонения.

Оригинальные брызговики как правило отформованы из мягкого пластика, похожего на резину. Дешевые аналоги хрупкие и ломаются при малейшем контакте с дорогой.

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Для чего нужен брызговик

Грязь, песок и мелкие камни, вылетая из под колес, могут повредить находящиеся рядом автомобили. Кроме того, грязная вода с дороги попадает на окна машин и ухудшает обзорность для водителей – то есть угрожает безопасности движения.

На магистралях, где машины развивают большую скорость, картина усложняется тем, что поднятая колесами с асфальта влага потоком воздуха превращает в мелкий спрей – целую тучу, которая тянется вслед за машиной. Эти микрокапли ограничивают обзор дороги и оседая на окнах, ухудшают видимость для водителей.

И именно брызговик, расположенный в плоскости вращения колеса, может принять всю воду и грязь, которые протектор шины поднимает в воздух, и направляет их вниз. Вернее, они сами стекают на дорогу. Выходит, что это простейшее устройство принципиально решает проблему ограниченной видимости в сырую погоду.

Почему брызговик нам мешает

Абсолютное большинство машин с конвейера имеет брызговики, причем, как правило, у всех четырех колес. Причем они вписаны дизайнерами в общий стиль и обладают объемной формой, улучшающей аэродинамику этого элемента, который в принципе мешает воздуху обтекать кузов.

Брызговики чаще всего располагают позади колеса – вплотную к нему, в зоне, в которую первым делом попадает вода, поднятая с дороги шиной. Поэтому зимой здесь скапливается мокрый снег.

Неоднозначно "поведение" брызговика зимой. С одной стороны, он эффективно препятствует разлетанию над дорогой песка, камешков отсева, грязной воды и снежной каши. А с другой, он накапливает на себе мокрый снег, который ночью замерзает, и так, что образовавшаяся глыба льда может мешать колесу вращаться, а переднему – и поворачивать влево-вправо. Чтобы этого не произошло, налипающую сзади колес субстанцию надо обивать на каждой остановке.

Каждый может увидеть своими глазами, что на дорогах немало машин без брызговиков. В одних случаях они “укоротились” после контакта с неровностями, в других – сломаны на бордюрах; а иногда эти щитки просто утеряны.

Есть небольшая категория водителей, которые ездят без брызговиков принципиально, мол, так автомобиль имеет более чистый аэродинамический стиль. Относительно стиля они может и правы, но чьи-то дизайнерские изыскания не должны влиять на безопасность движения.

Пластиковые брызговики современных машин чаще всего страдают зимой – от льда и от низкой на морозе эластичности.

Какие наказания за отсутствие брызговика

Если брызговик предусмотрен заводской комплектацией модели и его нет на месте, этот случай подпадает под действие п. 31.4.7 е) Правил дорожного движения Украины. ПДД однозначно относят брызговик к подпункту "Прочие элементы конструкции". Этот абзац предусматривает запрет эксплуатации машины, если указанные элементы отсутствуют.

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Наказание за потерянный брызговик неожиданно строгое: штраф 340 грн., а за повторное нарушение в течение года – лишение права управления транспортом от 3-х до 6-ти месяцев или… административный арест на 5 – 10 суток! (ст. 121 ч.1 и ч. 4 КУоАП).

Поэтому совет: даже если от брызговика остались одни некрасивые огрызки, оставляйте их на месте вплоть до самого момента замены новой деталью. В таком случае у вас будет шанс доказать полицейскому на дороге, что брызговик сломался только что и ситуацию можно будет подать не как эксплуатацию неисправной машины, а как движение к месту ремонта.

Как заменить брызговик

Несмотря на свою простоту, и на первый взгляд, доступность, замена сломанного или порванного брызговика требует определенных хлопот. Во-первых, его нужно купить. Искать нужно деталь именно для вашей модели и типа кузова, поскольку чаще всего в месте крепления и примыкания к кузову брызговик имеет сложную пространственную форму, и подогнать просто похожую деталь непросто.

Иногда оказывается, что для лучшего прилегания брызговика нет другого выхода, как дополнительно прижать его саморезом.

Если будет возможность выбора, лучшими будут более мягкие брызговики, ведь они не сломаются после случайного контакта с дорогой. Добавим, что более качественные изделия не становятся хрупкими на морозе (т.е. не ломаются при малейшем усилии), но летом это проблематично проверить.

В принципе, существуют какие-то универсальные модели брызговиков, но они часто нуждаются в сверлении дополнительных отверстий в кузове и бампере, и все равно прилегают к поверхностям автомобиля не идеально.

Для самой процедуры замены у большинства автомобилей приходится поддомкручивать машину и снимать колесо. Если автомобиль старше 10 лет, стоит заранее подумать о новых крепежных деталях, ведь они расположены в такой зоне, где долго противостоять коррозии не может даже самая лучшая гальваника.

В принципе, без брызговиков тоже можно ездить, но это как минимум противозаконно. И не культурно с точки зрения уважения к другим водителям.

Рекомендация Авто 24

Чтобы автомобиль правильно выполнял все функции, за которые заплачены деньги покупателя, на нем должно быть все, чем оборудовали его конструкторы. Каждая модель проходит многочисленные испытания как единый комплекс со всеми мелкими и крупными составляющими. Эти резиновые или пластиковые щитки также имеют свое место в единой системе безопасности, комфорта и практичности. Поэтому даже без оглядки на ПДД старайтесь сохранять на своих местах брызговики и другие, как нам часто кажется, неважные элементы.

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