Бризковик – елементарна деталь з нехитрим функціоналом, яку, однак, упорядники ПДР поставили в один ряд з гальмами та кермовим управлінням. Експерти “Авто 24” розбиралися, чому покарання за відсутність бризковиків настільки сувора.

Механіка, гідравліка, електроніка, штучний інтелект… Насичені цим добром сучасні автомобілі мають такий примітивний компонент, як бризковик. Гумовий чи пластиковий щиток, розташований позаду коліс – річ аж ніяк не випадкова. Принаймні, у цьому нас намагаються переконати люди, які мають право контролювати стан автомобіля та накладають штрафи за певні відхилення.

Оригінальні бризковики як правило сформовані з м’якого пластику, схожого на гуму. Дешеві аналоги часто крихкі і ламаються при найменшому контакті з дорогою

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Для чого потрібен бризковик

Бруд, пісок та дрібне каміння, вилітаючи з-під коліс, можуть пошкодити автомобілі, які перебувають поряд. Крім того, брудна вода з дороги потрапляє на вікна машин та перешкоджає огляду – тобто, загрожує безпеці руху.

На магістралях, де машини розвивають велику швидкість, картина погіршується тим, що підняту колесами з асфальту вологу потік повітря перетворює на дрібний спрей – цілу хмару туману, яка тягнеться за машинами. Ці мікрокраплини обмежують огляд дороги і, осідаючи на вікнах, погіршують видимість для водіїв.

І саме бризковик, розташований у площині обертання колеса, може взяти на себе всю воду та бруд, які протектор шини підіймає у повітря, та спрямовує їх вниз. Точніше, вони самі стікають на дорогу. Виходить, що цей найпростіший пристрій принципово розв'язує проблему обмеження видимості у вологу погоду.

Чому бризковик нам заважає

Більшість машин з конвеєра має бризковики, причому як правило, біля усіх чотирьох коліс. Причому вони вписані дизайнерами у загальний стиль і мають об’ємну форму, яка поліпшує аеродинаміку цього елемента, який в принципі заважає повітрю обтікати кузов.

Бризковики найчастіше розташовують позаду колеса – впритул до нього, у зоні, до якої перш за все потрапляє вода, яку підняла з дороги шина. Тому взимку тут накопичується мокрий сніг.

Неоднозначна “поведінка” бризковика взимку. З одного боку він ефективно перешкоджає розлітанню над дорогою піску, камінчиків відсіку, брудної води та снігової каші. А з іншого, він накопичує на собі мокрий сніг, який вночі замерзає, та так, що утворена глиба льоду може заважати колесу обертатися, а передньому – ще й повертати вліво-вправо. Щоб цього не сталося, субстанцію, яка налипає позаду коліс, треба оббивати на кожній зупинці.

Кожен може побачити на власні очі, що на шляхах чимало машин без бризковиків. В одних випадках вони “вкоротилися” після контакту з нерівностями, в інших – зламані на бордюрах, іноді ці щитки просто загублені.

Є невелика категорія водіїв, які їздять без бризковиків принципово, мовляв, так автомобіль має кращий аеродинамічний стиль. Щодо стилю, то вони може і праві, але чиїсь дизайнерські пошуки не повинні впливати на безпеку руху.

Пластикові бризковики сучасних машин найчастіше страждають узимку – від льоду та від того, що втрачають еластичність на морозі.

Які покарання за відсутність бризковика

Якщо бризковик передбачений заводською комплектацією моделі і його немає на місці, цей випадок підпадає під дію п. 31.4.7 е) Правил дорожнього руху України. ПДР однозначно відносять бризковик до підпункту “Інші елементи конструкції”. А цей абзац передбачає заборону експлуатації машини, якщо зазначені елементи відсутні.

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Покарання за загублений бризковик несподівано суворе: штраф 340 грн., а за повторне порушення протягом року – позбавлення права керування транспортом від 3-х до 6-ти місяців або… адміністративний арешт на 5 – 10 діб! (ст. 121 ч.1 та ч. 4 КУоАП).

Тому порада: навіть якщо від бризковика залишилися самі лише некрасиві огризки, залишайте їх на місці аж до самого моменту заміни на нову деталь. В такому випадку у вас буде шанс довести поліцейському на дорозі, що бризковик зламався щойно і ситуацію можна буде подати не як експлуатацію несправної машини, а як рух до місця ремонту.

Як замінити бризковик

Попри свою простоту, і на перший погляд, доступність, заміна зламаного або порваного бризковика потребує певного клопоту. По-перше, його треба купити. Шукати треба деталь саме для вашої моделі і типу кузова, оскільки найчастіше в місці кріплення та прилягання до кузову бризковик має складну просторову форму, і підігнати просто схожу деталь непросто.

Іноді виявляється, що для кращого прилягання бризковика немає іншого виходу, як додатково притиснути його саморізом.

Якщо буде можливість вибору, кращими будуть більш м’які бризковики, адже вони не зламаються після випадкового контакту з дорогою. Додамо, що якісні вироби не стають крихкими на морозі (тобто не ламаються при найменшому зусиллі), але влітку це перевірити проблематично.

В принципі, існують якісь неначебто універсальні моделі бризковиків, але вони часто потребують свердління додаткових отворів у кузові та бампері, і все одно прилягають до поверхонь автомобіля не ідеально.

Для процедури заміни у більшості автівок доводиться піддомкрачувати машину та знімати колесо. Якщо автомобіль старше 10 років, варто заздалегідь подумати про нові кріпильні деталі, адже вони розташовані у такій зоні, де довго протистояти корозії не може навіть найкраща гальваніка.

В принципі, без бризковиків теж можна їздити, але це як мінімум протизаконно. І не культурно з точки зору поваги до інших водіїв.

Рекомендація Авто 24

Щоб автомобіль правильно виконував усі функції, за які заплачені гроші покупця, на ньому повинне бути все, чим устаткували його конструктори. Кожна модель проходить численні випробування як єдиний комплекс, з усіма дрібними та великими складовими. І ці гумові або пластикові щитки також мають своє місце у єдиній системі безпеки, комфорту та практичності. Тому навіть попри ПДР намагайтеся зберігати на своїх місцях бризковики та інші, як нам часто здається, неважливі елементи.

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