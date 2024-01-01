Для феремеров сделали беспилотный наземный дрон: что он может

Именно в этом убеждает статья о новинке, размещенная на ФБ-странице и сайте компании Frendt. Разработчики уверяют, что в течение следующих 5-10 лет агросектор претерпит ряд трансформаций, что изменят не только отдельные технологические элементы, но и саму логику управления производственными процессами.

Автономная дистанционно управляемая машина для отбора проб почвы выводит автоматизацию в агронаправлении на новый уровень. В первую очередь речь идет не только о массовом внедрении автономной техники, но и о широком применении интеллектуальных систем управления, цифровых двойников поля и инновационных платформ для сбора и обработки урожая.

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Конечно, в Украине драйвером этих изменений и инновационных направлений выступает компания Frendt, в разработке которой уже есть немало прорывных решений для цифровизации агросектора. Разработанная платформа Unhero Agri X1 стала первым элементом экосистемы, воплощающей концепцию автономного хозяйства в Украине.

Изначальная идея создания такой машины зародилась у разработчиков на основе технологии двойного назначения. Сначала в рамках проекта по гуманитарному разминированию задумались над ростом результативности.

По словам основателя Frendt Виталия Шуберанского, средняя производительность сапера не превышает 25 м² в день, в то время, как автономная машина, оснащена специальными сенсорами и шинами низкого давления, может исследовать до 10 000 м² в час без риска детонации.

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Система фиксирует подозрительные объекты, передает данные в центральный офис и формирует карту опасностей с GPS-привязкой. По сути на карте с точностью до нескольких сантиметров указано проблемное место, что существенно упрощает работу саперов.

При этом инженеры компании увидели в этой платформе значительно более широкий потенциал. Машину трансформировали под нужды аграрного рынка. Вот так и появилась версия Unhero Agri X1.

Правда, адаптировали машину для отбора образцов почвы только в нынешнем году. В рамках агротехнологий эта задача имеет критическое значение, ведь именно на основе анализа почвы строится логика дифференцированного внесения удобрений, формируются агрохимические картограммы и принимаются стратегические решения по размещению и систем питания культур.

Автономная платформа получает координаты заданных точек, направляется к каждой из них и выполняет отбор образцов с помощью установленного автоматического пробоотборника. Вся процедура происходит без участия оператора.

Этот подход решает сразу несколько задач:

- снижает затраты на персонал;

- устраняет потребность в сезонном переоснащении автомобилей;

- исключает расходы на капитальный ремонт техники после сезона (который, по оценкам, достигает $15-20 тыс.).

Автономная платформа лишена изнашиваемых узлов, характерных для традиционного транспорта, что делает ее обслуживание стабильным и экономически выгодным для аграриев.

Правда, официальный релиз пока не дает конкретного описания машины, не детализирует силовой потенциал электрического двигателя или двигателей, не указывает емкость батареи и запас хода или время операционной обработки поля на одной зарядке.

Фото: Frendt