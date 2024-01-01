Для фермерів створили безпілотний наземний дрон: що він може

Саме у цьому переконує стаття про новинку, що розміщена на ФБ-сторінці та сайті компанії Frendt. Розробники запевняють, що упродовж наступних 5-10 років агросектор зазнає ряд трансформацій, що змінять не лише окремі технологічні елементи, а й саму логіку управління виробничими процесами.

Автономна дистанційно керована машина для відбору проб ґрунту виводить автоматизацію в агронапрямку на новий рівень. В першу чергу йдеться не тільки про масове впровадження автономної техніки, але й про якнайширше застосування інтелектуальних систем керування, цифрових двійників поля та інноваційних платформ для збирання й обробки врожаю.

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В Україні драйвером цих змін та інноваційних напрямків виступає компанія Frendt, в доробку якої вже є чимало проривних рішень для цифровізації агросектору. Розроблена платформа Unhero Agri X1 стала першим елементом екосистеми, що втілює концепцію автономного господарства в Україні.

Початкова ідея створення такої машини зародилася у розробників на основі технології подвійного призначення. Спочатку в рамках проєкту з гуманітарного розмінування задумалися над зростанням результативності.

За словами засновника Frendt Віталія Шуберанського, середня продуктивність сапера не перевищує 25 м² на день, у той час, як автономна машина, оснащена спеціальними сенсорами та шинами низького тиску, може досліджувати до 10 000 м² за годину без ризику детонації.

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Система фіксує підозрілі об’єкти, передає дані до центрального офісу та формує карту небезпек з GPS-прив’язкою. По суті на карті з точністю до сантиметрів вказано на проблемне місце, що суттєво спрощує роботу саперів.

При цьому інженери компанії побачили в цій платформі значно ширший потенціал. Машину трансформували під потреби аграрного ринку. Ось так і з’явилася версія Unhero Agri X1.

Щоправда, адаптували машину для відбору зразків ґрунту лише в нинішньому році. У межах агротехнологій це завдання має критичне значення, адже саме на основі аналізу ґрунту будується логіка диференційованого внесення добрив, формуються агрохімічні картограми та приймаються стратегічні рішення щодо розміщення та систем живлення культур.

Автономна платформа отримує координати заданих точок, прямує до кожної з них і виконує відбір зразків за допомогою встановленого автоматичного пробовідбірника. Уся процедура відбувається без участі оператора.

Цей підхід вирішує одразу кілька задач:

знижує витрати на персонал;

усуває потребу в сезонному переоснащенні автомобілів;

виключає витрати на капітальний ремонт техніки після сезону (який, за оцінками, сягає $15-20 тис.).

Автономна платформа позбавлена зношуваних вузлів, характерних для традиційного транспорту, що робить її обслуговування стабільним і економічно вигідним для аграріїв.

Щоправда, офіційний реліз поки не дає конкретного опису машини, не деталізує силовий потенціал електричного двигуна чи двигунів, не вказує місткість батареї та запас ходу чи час операційної обробки поля на одній зарядці.

Фото: Frendt