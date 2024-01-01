Машину разминирования назвали женским именем

От Представительства ЕС в Украине вместе с тракторами GCS-200 швейцарской компании Global Clearance Solutions поступило специализированное оборудование для работы саперов, радиостанции, рюкзаки и другое оборудование и амуниция.

По сообщению Госспецтрансслужбы, эта партия помощи пришла в рамках пакета поддержки гуманитарного разминирования Европейского Союза на сумму 25 миллионов евро, объявленного на Саммите Украина – ЕС в феврале 2023 года.

"Наша общая задача сохранить жизни людей и восстановить мирную жизнь в Украине", – отметил временно поверенный в делах представительства ЕС в Украине Реми Дюфло.

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По традиции новые машины GCS-200 получили собственные названия, образованные из женских имен. Скажем, в феврале этого года Госспецтрансслужба свою первую механизированную машину разминирования DOK-ING MV-10 назвала "Надежда".

Сегодня "Надежда" успешно работает на полях юга Украины. Две новые машины получили названия "Вера" и "Любовь" и уже отправились выполнять поставленные задачи по разминированию деоккупированных территорий Украины.

Реми Дюфло написал на разминировщике "Любовь". Фото: Госспецтрансслужба

Многоцелевая беспилотная платформа для разминирования GCS-200 для сложных задач обезвреживания и очистки территорий от взрывчатых веществ (иллюстративное видео см. внизу) способна за день разминировать при постоянном проникновении на глубину до 25 см 12 000 кв. м.

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Машина дистанционного управления со встроенными и защищенными системами камер для безопасной и точной работы имеет V-образный корпус из прочной стали для максимальной живучести в зонах повышенной опасности. Здесь стоит баллистическая защита из стали Hardox толщиной 8 мм (шасси), 20 мм (нижняя передняя часть), сэндвич 6 мм плюс 10 мм (корпус радиатора).

Помощь будет постоянной. Фото: Госспецтрансслужба

За один проход трактор очищает полосу шириной 2 м. Операционная скорость зависит от интенсивности взрывчатого материала, колеблется в пределах 0,8 – 2,3 км/час.

Машина с дистанционным управлением на рабочем расстоянии до 1000 м в зоне прямой видимости имеет дизельный 6-цилиндровый двигатель Deutz Diesel мощностью 240 л.с., потребляющий 19 – 25 л/час.