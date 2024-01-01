Машину розмінування назвали жіночим ім'ям

Від Представництва ЄС в Україні разом з тракторами GCS-200 швейцарської компанії Global Clearance Solutions надійшло спеціалізоване обладнання для роботи саперів, радіостанції, рюкзаки та інше устаткування й амуніція.

За повідомленням Держспецтрансслужби, ця партія допомоги надійшла у рамках пакета підтримки гуманітарного розмінування Європейського Союзу на суму 25 мільйонів євро, оголошеного на Саміті Україна – ЄС у лютому 2023 року.

"Наше спільне завдання зберегти життя людей та відновити мирне життя в Україні", – зазначив тимчасово повірений у справах представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло.

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За традицією нові машини GCS-200 отримали власні назви, утворені з жіночих імен. Скажімо, у лютому цього року Держспецтрансслужба свою першу механізовану машину розмінування DOK-ING MV-10 назвала "Надія".

Сьогодні "Надія" успішно працює на полях півдня України. Дві нові машини отримали назви "Віра" та "Любов" і вже відправилися виконувати поставлені завдання з розмінування деокупованих територій України.

Ремі Дюфло написав на розміновувачі "Любов". Фото: Держспецтрансслужба

Багатоцільова безпілотна платформа для розмінування GCS-200 для складних завдань знешкодження та очищення територій від вибухових речовин (ілюстративне відео див. внизу) спроможна за день розмінувати при постійному проникненні на глибину до 25 см 12 000 кв. м.

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Машина дистанційного керування із вбудованими та захищеними системами камер для безпечної та точної роботи має V-подібний корпус із міцної сталі для максимальної живучості в зонах підвищеної небезпеки. Тут стоїть балістичний захист зі сталі Hardox товщиною 8 мм (шасі), 20 мм (нижня передня частина), сендвіч 6 мм плюс 10 мм (корпус радіатора).

Допомога буде постійною. Фото: Держспецтрансслужба

За один прохід трактор очищає смугу шириною 2 м. Операційна швидкість залежить від інтенсивності вибухового матеріалу, коливається в межах 0,8 – 2,3 км/год.

Машина з дистанційним керуванням на робочій відстані до 1000 м у зоні прямої видимості має дизельний 6-циліндровий двигун Deutz Diesel потужністю 240 к.с., що споживає 19 – 25 л/год.